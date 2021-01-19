營收雖減，在擇優出貨、平均單價提升下，獲利反增；聚陽（1477）2020年自結合併營收為249.24億元，年衰退7.85%，不過，稅前獲利27.16億元，年增10.89％，每股稅前獲利12.36元。

聚陽指出，2020年因受到原物料價格影響與新台幣匯率走勢強勁，營收表現不如預期。不過在「擇優出貨」、平均單價提升下，全年獲利仍有成長。

就2021年整體營運來看，聚陽指出，運動休閒的出貨比例及平均單價的提升，預期仍是今年獲利成長幅度可望高於營收成長的利基。

聚陽2020年運動、休閒服飾約占整體營收的二成多，在擇優出貨策略推動下，這部分的出貨及訂單量持續成長中，估2021年有望突破三成。

手中訂單能見度已看到上半年，2021年的客戶訂單已經很明確，無論是新、舊客戶，訂單量都是成長的，且在手中訂單的平均單價還有提升空間，聚陽預期，今年的營運仍會優於去年。

因客戶訂單成長，聚陽預計今年會在北越、南越與印尼等地擴增產能，產能增幅約20％至30％。

(工商 )