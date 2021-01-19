屏東縣政府107年2月起，以「計程車代替公車」模式推出「小黃公車」，服務屏東市路幅狹小、公車路線未行經的社區，109年服務人次較前一年度大幅成長4倍，為擴大服務範圍，屏東縣長潘孟安19日宣布，這項貼心服務將前進潮州東港兩地區，引進10輛純電動6人座的小黃公車，運轉潮州4條路線、東港3條路線，提供民眾更便捷的交通運輸。

潘孟安表示，近年來縣府團隊積極向中央爭取重大交通建設，同時在縣境內也努力運用各種模式，推出讓民眾有感的交通暢行規畫，從Pbike2.0設備及APP的創新改版、屏東ㄟ公車APP更新推廣，現在也將屏東市運行順暢的小黃公車經驗，複製到潮州、東港兩地區，上述3個地區共計16台小黃公車、運轉12條路線，且搭乘一次僅需銅板價10元，持社福卡免費，相當便宜又方便。雖然潮州、東港小黃公車的座位升級成6人座，但運能還是有限，鼓勵民眾在搭乘前一營運日，撥打預約專線0905-518-365或08-786-1818保留座位，讓自己的搭乘經驗更順暢。

潘孟安指出，屏東市小黃公車共計5條路線，運量在108年有1,854人次，109年提升至7,762人次，服務人次成長4倍且總服務人次已破萬，也正因運量展現民眾需求，縣府交通旅遊處便思考將屏東市模式複製到潮州、東港兩地區，邀集當地公所、村里長及社會發展協會等單位，實地勘查規畫出適切路線後，1月20日起正式讓小黃公車在東港、潮州運轉。未來也會視實際運轉情形，不斷滾動式檢討調整，務求讓民眾搭乘更便利。

縣府交通旅遊處表示，潮州鎮、東港鎮未有公共運輸服務之社區，讓小黃公車深入服務，新闢出潮州4條路線，分別是707新開寮線、708萬金線、709香社線、710同安線等，東港則有711七塊線、712鎮海線、715大潭線等3條路線，共計兩區7路線將從村里端接送至公所、醫院，同時民眾也可利用710同安線，及711七塊線於南州鄉公所轉乘至南州火車站搭乘火車。

屏東市、潮州、東港三地區的小黃公車，識別系統皆在引擎蓋及車側貼上圓形識別、車側張貼路線編號及名稱，同時也在車頂裝設燈箱，以各路線顏色作為基底，顯示路線編號及名稱，讓民眾一眼就能認出小黃公車。目前交旅處推出「10力公車FUN膽玩」活動，只要民眾在2月28日前持記名的電子票證（如一卡通）搭乘屏東縣內指定公車享有前8公里銅板價10元優惠外，搭乘小黃公車或租借公共自行車Pbike也同時能參加抽獎活動，活動詳情及小黃公車搭乘服務，皆可至屏東縣政府交通旅遊處官網

（https://www.pthg.gov.tw/traffic/Default.aspx）查詢。

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