部立桃園醫院群聚感染新冠肺炎人數持續增加，新竹市長林智堅18日明確表態，希望防疫為重，停辦今年台灣燈會。行政院祕書長李孟諺下午正式宣布台灣燈會停辦。新竹市長林智堅也說，主張停辦有3項關鍵因素，其中包括竹科企業的要求。

台灣燈會預定在2月26日至3月7日於新竹市舉辦，但中央及地方今天會商，決定停辦新年燈會活動。李孟諺表示，疫情指揮中心陳時中說明桃園部立醫院今天新增4人確診，所以政院覺得疫情升高，甚至有迫切的狀況，所以早上蘇揆邀集新竹市長林智堅、交通部長林佳龍、衛福部長陳時中，會商疫情狀況，及台灣燈會是否續辦，經過研商，大家的判斷，這次新竹市屬於開放型空間，城市型的燈會，人流管制或實名制防疫措施不易執行，所以早上會商結果，一致決議今年台灣燈會停辦。

林智堅表示，停辦燈會有3個關鍵原因，包括12月25日流行疫指揮中心發文給地方，提醒密集大型活動會增加傳播風險，所以要求地方政府做好防疫工作，恐怕在城市型燈會實聯制及飲食限制做不到；其次是國人健康第一防疫優先；最後則是新竹市為城市人口密集的都市， 也是台灣非常重要的半導體重鎮，疫情增溫，市府接到在地竹科企業反映，希望能考慮停辦，因擔心員工參加燈會，有染疫風險。

交通部長林佳龍表示，停辦燈會將造成有形跟無形間接的影響，損失部分，預算交通部及觀光局共2億元經費，另外地方政府也有投入一部分經費，由於現在決定停辦還有一個月的時間，未投入的經費支出還可省下。

(中時 )