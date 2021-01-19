竹東鎮代會主席陳昌平9日被羈押禁見，11日出現他簽名指定陳達琳代理主席的便條，字跡和顏色不同。（竹東鎮代范國威提供／羅浚濱新竹傳真）

竹東鎮代會主席陳昌平因涉LED路燈案，本月8日被羈押禁見，3天後出現他簽名指定鎮代陳達琳為代理主席，引發鎮代范國威質疑並控告鎮代會祕書郭俊富造假，縣府民政處長邱靖雅指出，按地方自治相關規定，目前認定陳達琳是代理主席。

陳昌平屬綠營在竹東地區的重量級人物，與蔡英文總統關係良好，蔡第一次參選總統及競選連任時，都曾到陳的住處閒話家常，並與地方綠營人士座談。

陳昌平涉及2018年「落日計畫」LED案，檢方認涉嫌貪瀆、圖利廠商及有串證之虞，陳8日被羈押禁見，但11日出現他簽名指定鎮代陳達琳代理主席的便條，鎮代會祕書郭俊富據此發文給縣府，鎮代范國威以便條內容和陳昌平的簽名字跡及顏色不同，13日到地檢署控告郭涉嫌造假。

縣府民政處長邱靖雅表示，媒體報導陳昌平被羈押卻能簽名指定陳達琳代理主席，引發地方及中央關注，內政部也希望縣府針對此案，成為日後地方自治的案例。

邱靖雅說，根據地方立法機關組織準則第17條，主席、副主席同時不能執行職務時，可由主席指定代理主席，14日她曾到竹東鎮代會與鎮代們溝通，但未有具體結果。

邱靖雅指出，依上述條例，主席可以在15天內指定代理主席，目前縣府是知悉陳昌平指定陳達琳為代理主席，至於鎮代范國威告代表會祕書部分，將待地檢署的偵查結果。

(中時 )