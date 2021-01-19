卓溪鄉崙山國小參訪的學生認真實作的IQ Light球形燈樣子。（花蓮縣府教育處提供／羅亦晽花蓮傳真）

部落長者看到亮燈瞬間感到十分有成就感，直呼「放在家中床邊一定非常溫馨」。（花蓮縣府教育處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣府教育處近年推動學校創客及程式教育，然而花蓮因地形狹長，偏鄉部落較無法實際體驗智慧教育課程，因此教育處日前邀請卓溪鄉崙山國小及部落耆老參訪智慧教育中心，實作IQ Light球形燈，大家見燈亮時感到十分神奇，而教育處也希望未來能持續將創客及手作理念傳達偏鄉部落，培養偏鄉孩童利用程式教育或嶄新工藝設計站上世界舞台。

花蓮縣府教育處2019年成立智慧教育中心從各方面導入資源，引入AI及創客教育，打造智慧校園、培育智慧科技人才，協助花蓮學子突破地理環境限制，跟上全球科技教育熱潮。教育處為讓偏鄉部落實際體驗智慧教育課程，日前邀請卓溪鄉崙山國小及部落耆老約20餘人參訪智慧教育中心，並實作IQ Light球形燈。

教育處工作人員向學童與耆老介紹IQ light設計理念後，讓大家一片一片地親手將材料組裝完成，其中一位李姓耆老認為自己能參訪縣內最前衛的智慧教育中心十分榮幸，且IQ light球型燈除了外型，連電源與電線都是自己手作完成，看到亮燈瞬間感到十分有成就，「放在家中床邊一定非常溫馨」。

崙山國小校長周中琪表示，這次參訪的10位學生回到校園後不斷地向老師及同學分享自己在智慧教育中心看見的種種，相信透過實際接觸科技教育，未來會更加努力學習相關課程。

花蓮縣長徐榛蔚表示，科技及資訊教育不只是學齡兒童必修作業，隨著社會不斷進步，任何年齡層都要不斷學習成長，長者透過不同世代間的相互學習與交換資源，了解現階段的社會進步，更能創造代間雙方交流和相互學習的機會，「老大人從孩子的身上得到活力，孩子從長輩身上學到成熟的關懷、體貼和價值觀」。

(中時 )