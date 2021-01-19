儘管疫情還是沒有減緩跡象，不過在韓國國內熱滾滾的業績助力下，現代汽車與子公司起亞，預計上季的營業利益將可看到雙位數的大幅成長。

分析師表示，雖然海外銷售業績欠佳，韓國內需市場表現強勁，讓現代汽車與起亞得以在2020年第四季大賺一筆。

根據調研公司FnGuide預估，現代汽車上季營業利益可望來到1.71兆韓元約15.5億美元，較2019年同期的1.24兆韓元，大幅揚升37％。

同時在業績方面，現代汽車將增加5.9％至29.47兆韓元，2019年同期為27.84萬億韓元。至於子公司起亞，同期銷售額也可望從2019年第四季的16.1兆韓元，多增4.4％至16.82萬億韓元。

汽車產業研究員認為，新車款在韓國國內賣得嚇嚇叫，例如，現代Tucson休旅車，起亞Sorento休旅車和Carnival廂型休旅車，以及從現代汽車獨立出去的豪車品牌Genesis，旗下GV80休旅車與G80轎車等。

SK證券認為，儘管韓元兌美元匯率走強，以及疫情迫使韓國當地工廠暫時停產，但產品組合改善與國外車價折扣沒那麼低之下，2020第四季業績是可以期待的。

美元弱韓元強情況下，當出口商一手收美金，另一手兌換成韓元時，匯損頓時就吃掉不少獲利。

現代與起亞也因為疫情，與工人要求提高薪資憤而罷工下，產線也關了好幾次。還有這兩家韓國汽車商在銷售量下降，也壓抑上季財報表現。根據統計，現代和起亞是全球第五大車商，美國汽車銷量從2019年的130萬餘輛，減少至2020年的120萬餘輛。

預計，現代於25日，起亞於26日，將分別公布最新財報。

(時報資訊)