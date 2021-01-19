針對今（19）日新冠肺炎案865新增確診者為摩斯漢堡桃園捷運A7站分店員工一事，代理經營的安心(1259)發表聲明表示，該分店已自昨（18）日起暫停營業，已全力配合政府防疫要求，採取嚴格的人員隔離、自主健康管理與店舖全面清潔消毒。

中央流行疫情指揮中心今日公布新增4名本土確診病例，均為部立桃園醫院感染事件的確診個案接觸者，其中20多歲女性的案865，為案863女性護理師同住家人，於摩斯漢堡桃園捷運A7站分店工作，16～18日有在該分店工作的活動史。

對此，安心發表聲明表示，為確保員工及顧客安全健康，除該分店已自18日起暫停營業外，公司已全力配合政府單位的防疫要求，採取嚴格的相關人員隔離與自主健康管理與店舖全面清潔消毒。據了解，該分店目前尚無確切恢復營運時間表。

安心指出，摩斯漢堡向來遵循嚴格的店員健康管理與餐飲製作標準，以確保食安，提供健康、安心、安全的用餐環境及餐飲品質。對於員工因身為醫護家屬而承受感染風險深感不捨，防疫消毒期間不便之處還請民眾見諒，恢復正常營業時間後將提供更安全的用餐環境。

安心表示，為防範疫情，摩斯漢堡每日均定時使用漂白水進行店舖消毒，店員入店時進行體溫檢測，工作時皆配戴口罩，不定時進行手部消毒。店內亦提供洗手台及除菌酒精，提醒用餐前先洗手，歡迎顧客使用並安心消費。

(時報資訊)