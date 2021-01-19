香港女星張柏芝出道23年，無論在戲劇表現和感情生活都相當精彩，和謝霆鋒曾有一段5年婚姻生下2個兒子，也曾身陷陳冠希不雅照事件，離婚後還產下一個父不詳的小兒子，一舉一動都備受關注；近期大陸女藝人選秀節目《乘風破浪的姐姐2》官宣，確定張柏芝加入競爭，本人也在微博自信喊話，讓粉絲更期待，有網友注意到張柏芝40歲的狀態和剛出道沒兩樣，讚嘆她神凍齡。

大陸選秀節目《乘風破浪的姐姐》一推出立即掀起轟動，30名30歲以上的女藝人透過比賽，選出「新一代女團」，參賽者名單個個都大有來頭，像是伊能靜、丁噹、鍾麗緹等等，最後由7名女星寧靜、萬茜、孟佳、李斯丹妮、張雨綺、郁可唯、黃齡脫穎而出，組成女團「X-SISTER」。

張柏芝確定參加選秀節目《乘風破浪的姐姐》第二季。(圖/ 摘自張柏芝微博)

在節目官宣影片中，40歲張柏芝的真實狀態又引起熱烈討論。(圖/ 摘自張柏芝微博)

有網友更讚嘆現在的張柏芝，和當年《喜劇之王》的柳飄飄差別不大。(圖/ 摘自微博)

近日《乘風破浪的姐姐2》官方公開選手名單，首波參賽者有張柏芝、董潔、董璇、胡靜、程莉莎、左曉卿、李慧珍、金巧巧、楊鈺瑩以及天后級的歌手那英，讓節目未開播便又引起熱烈討論；其中張柏芝也主動在微博曬出官宣影片，更元氣滿滿自信地說，「沒有什麼我不可以」。

大票網友看到影片中張柏芝近況，都難以想像她已經40歲還是3個孩子的媽，紛紛貼出她出道至今各時期的照片，讚嘆她吃防腐劑的顏值，「張柏芝整個白到發光，怎麼能有人美了這麼多年」、「這狀態也太好了吧，和《河東獅吼》時期完全沒差的好嗎」、「這女人的美貌30年不改，以為看到柳飄飄」、「演藝圈的顏值天花板」。

(中時新聞網)