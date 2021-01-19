瓦城泰統集團搶攻年菜市場，旗下泰式「瓦城」、「非常泰」、湖南料理「1010湘」與跨菜系中式料理「時時香」，推出當日新鮮現做的4-6人溫馨小家庭及7-8人超澎派圍爐宴兩種年菜外帶選擇。不僅店點遍佈全台取餐最方便，今年度更首次開放線上訂購，即日起至2／8(一)可直接透過「wa10瓦城」官方line帳號預訂，加倍便利、省時，開放首日即引爆搶購熱潮，廣獲顧客青睞。

除夕夜想外出用餐，感受熱鬧的年節氣氛，來瓦城泰統集團旗下7品牌消費，幫你彙集所有經典好菜，最強套餐組合只有在春節才吃的到。新春2／1(一)至2／14(四)期間，揪好友點用「新春麵麵聚到」美味套餐或加價升級套餐，就贈送熊大心主題「開春大心紅包袋」乙份，讓你福氣滿滿、心意也滿滿。

過年有出國習慣的家庭，在台灣也可以享受異國風味，【瓦城】與【非常泰】年菜外帶套餐，分為6人經典小家庭 $3,999及8人團圓大滿足$5,999，除了年節必吃的《冬粉鮮蝦煲》、招牌《月亮蝦餅》、《辣炒牛／豬肉》、《泰式咖哩雞》等經典好菜，還有新春限定的團圓夜大菜《鴻運檸檬清蒸魚》、泰美味《綠咖哩什蔬》，與滿滿海鮮與配料的團圓鍋物《開運酸辣海鮮鍋》，特別推薦加購海陸雙全的《豬肋排櫻花蝦米糕》，選用干貝、豬上排等上等食材，加上特製蝦醬調味，帶來海陸雙全的富貴年節喜氣。今年除夕就用泰味十足的好菜，美好你的團圓夜。

習慣吃中式料理過年節的顧客，【時時香】與【1010湘】年菜外帶套餐，獻上團圓餐桌上必備主角《團圓富貴荷葉飯》，精選XO醬與新鮮食材相互映襯，層層堆疊專屬的福氣好滋味，還有年菜限定《福運鮮蝦捲》，以腐皮包裹新鮮蝦泥酥炸，沾上酸甜梅子醬，大人小孩都愛吃！除此之外，【時時香】搭配年菜必備《黃金上湯獅子頭》、創意台菜《3.5杯雞》、《阿婆紅燒肉》、鮮美暖胃的《剝皮辣椒燉雞湯》等升級版創意台菜；【1010湘】則有撩人食慾的大菜《霸王魚頭》、香氣十足的《神仙孜然肋排骨》與《鮮蝦粉絲煲》、溫潤滋補湯品《一罐香》等。吉祥美味與經濟實惠同時兼具，兩品牌售價皆為6人經典小家庭$4,000有找，8人團圓大滿足不到$6,000。

近日受寒流影響，天氣持續低溫，快到【大心】來碗熱騰騰的泰式麵食吧！因應春節到來，【大心】於1／15(五)推出適合兩到三人共享的「新春麵麵聚到」美味套餐，澎派好料可任選招牌《酸辣海陸麵》、《清燉越南牛肉河粉》、《酸辣番茄松阪豬肉麵》等主食，搭配泰式《蝦醬雞翅》、《青木瓜沙律》等附餐、美味小菜與飲料。新春期間揪好友點用「新春麵麵聚到」美味套餐或加價升級套餐，即贈送最可愛的熊大心主題「開春大心紅包袋」，讓你福氣滿滿、心意也滿滿。

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