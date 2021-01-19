春節將至，返鄉入境、網購郵包寄送也將達到高峰期，為免因此成為非洲豬瘟破口，農委會主委陳吉仲19日指出，返鄉入境行李，以及郵包都將100％查驗。

為免入境行李與網購郵包成為豬瘟破口，農委會19日召開「非洲豬瘟中央災情應變」會議，會後陳吉仲召開記者會宣佈，春節期間返鄉民眾的行李，以及郵包都將百分百的查驗。

陳吉仲依據交通部提供的資訊指出，返鄉入境即將進入高峰期，每天平均約有3千多名返鄉人潮，且有3分之2是自大陸及港澳地區返國，而大陸及港澳都是非洲豬瘟疫區，因此已經要求防檢局配100％檢查手提及托運行李，以防火腿、臘肉等豬肉加工品被夾帶進來，成為豬瘟破口。

陳吉仲說，每逢春節期間，邊境查獲民眾攜帶豬肉產品都明顯增加，2020年因為新冠疫情入境返鄉人數減少，進而只查獲得114件，比起2019年的1087件是大幅減少，但是，郵包寄送豬肉產品的件數2020年時仍有220件，因此郵包也列入100％查驗項目。

陳吉仲指出，在過去查獲違規的豬肉製品中，一半以上是來自大陸及港澳地區，因此對電商平台，將會不分節慶季節隨時監測，必要時就要下架並依規定裁處。

農委會副主委黃金城則補充指出，國際非洲豬瘟疫情仍嚴峻，2020年比利時、德國、匈牙利等歐洲多國也都淪陷，野豬、家豬都爆發疫情，在亞洲只有台灣與日本是非疫區。雖然大陸只向世界動物衛生組織（OIE）報告20多件案例，但從檢驗結果來看，2020年旅客攜帶的豬肉製品當中，平均仍有13.7％陽性率，代表非洲豬瘟感染豬隻被拿去做加工產品的比率仍非常高，也表示大陸非洲豬瘟疫情應該沒有明確降低，疫情傳染可能性仍非常緊迫。

黃金城說，所以疫區進來的豬肉產品一定要完全阻絕，尤其是沒有經過煮熟的肉類產品，如火腿、臘肉、香腸等用生肉醃製作成的產品，現在因為疫情關係旅客減少，但是郵寄、快遞、空運仍有相當高的比率，需要審慎把關。

(工商 )