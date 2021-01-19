頭份市公所邀請反骨女神琳妲搭配陽光男子陳功聯拍攝旅遊短片來促銷頭份，2人19日上午與頭份市長羅雪珠在怡明茶園相見歡。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠以主人身分介紹頭份的美食美景。（謝明俊攝）

頭份市公所邀請反骨女神琳妲搭配陽光男子陳功聯拍攝旅遊短片來促銷頭份。（謝明俊攝）

頭份市公所為了推銷頭份旅遊，特別邀請知名的中華職棒Lamigo女孩之一的「反骨女神」琳妲代言，搭配陽光男孩陳功聯，拍攝「頭份美好日常」短片，來向全國民眾介紹頭份美景美食，羅份市長羅雪珠也以地主身分歡迎大家同來頭份，享受客家風情。

在IG、臉書擁有數十萬粉絲追蹤按讚的「反骨女神─琳妲」，2014年加入中華職棒Lamigo桃猿隊的專屬啦啦隊，2年後加入網路搞笑短片「反骨男孩」成為團內第1位女團員，目前除了網路拍片及桃猿啦啦隊外，經常參與電視及網路節目演出，是目前演藝圈內健康陽光派的女神藝人代表之一。

頭份市公所為了宣導頭份在地旅遊，策畫拍攝行銷影片取名「我的頭份美好日常」，內容有3個主題，介紹頭份市的美景及茶產業、市區約會小店、巷弄美食老店等，茶園，特別透過琳妲的演出行銷頭份，並請來聯合大學畢業的健身教練陳功聯搭配演出。

除了美食、景點、產業，行銷影片中加入客語元素，琳妲除了用國語演出，也要學客語，拍攝過程有趣也新鮮，讓來自台北的反骨女神，直呼頭份的美食、特色店家很有趣。

頭份市長羅雪珠表示，頭份市是年輕城市，為了讓更多年輕人願意到頭份消費、購物、餐飲，頭份市公所規畫拍攝短片，希望讓頭份市多元的面貌，被更多年輕朋友看見。

19日上午，琳妲及陳功聯前往頭份後花園的日新茶園及怡明茶園拍攝，羅雪珠特別登場，以頭份主人身分介紹在地特色茶飲，希望能藉此成功推銷頭份的美景美食，讓更多人看見頭份。

頭份市公所邀請反骨女神琳達代言旅遊

頭份市長羅雪珠推銷頭份旅遊

(中時 )