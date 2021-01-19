頭份市公所為了推銷頭份旅遊，特別邀請知名的中華職棒Lamigo女孩之一的「反骨女神」琳妲代言，搭配陽光男孩陳功聯，拍攝「頭份美好日常」短片，來向全國民眾介紹頭份美景美食，羅份市長羅雪珠也以地主身分歡迎大家同來頭份，享受客家風情。
在IG、臉書擁有數十萬粉絲追蹤按讚的「反骨女神─琳妲」，2014年加入中華職棒Lamigo桃猿隊的專屬啦啦隊，2年後加入網路搞笑短片「反骨男孩」成為團內第1位女團員，目前除了網路拍片及桃猿啦啦隊外，經常參與電視及網路節目演出，是目前演藝圈內健康陽光派的女神藝人代表之一。
頭份市公所為了宣導頭份在地旅遊，策畫拍攝行銷影片取名「我的頭份美好日常」，內容有3個主題，介紹頭份市的美景及茶產業、市區約會小店、巷弄美食老店等，茶園，特別透過琳妲的演出行銷頭份，並請來聯合大學畢業的健身教練陳功聯搭配演出。
除了美食、景點、產業，行銷影片中加入客語元素，琳妲除了用國語演出，也要學客語，拍攝過程有趣也新鮮，讓來自台北的反骨女神，直呼頭份的美食、特色店家很有趣。
頭份市長羅雪珠表示，頭份市是年輕城市，為了讓更多年輕人願意到頭份消費、購物、餐飲，頭份市公所規畫拍攝短片，希望讓頭份市多元的面貌，被更多年輕朋友看見。
19日上午，琳妲及陳功聯前往頭份後花園的日新茶園及怡明茶園拍攝，羅雪珠特別登場，以頭份主人身分介紹在地特色茶飲，希望能藉此成功推銷頭份的美景美食，讓更多人看見頭份。
(中時 )
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