【政新鮮】賴清德批「開除說」不當 楊志良諷「不是笨蛋就是混蛋」

前衛生署長楊志良日前針對案838醫師染疫，沒有落實防疫SOP應該將他開除，引發醫界及網友鋪天蓋地批評，對此他接受《中時新聞網》訪問，對外界不實指控感到忿忿不平，認為自己的言論是遭到剪接扭曲，並嘲諷醫師出身的副總統賴清德「不是笨蛋就是混蛋」。

楊志良表示，如果賴清德沒有看到全部的發言，就批評他是用不當言論在打擊防疫團隊士氣，那是笨蛋，但如果已經了解他所說的，還講這種話要他道歉，那是混蛋，並提到先前大選時，曾和賴清德ㄧ起在網路節目上辯論，認為他兩次都不堪一擊，而且那時他的民調那麼高，竟然會被蔡英文做掉，還委屈去當副手實在不聰明，替賴感到惋惜。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（圖／本報資料照）

對於楊志良「台灣醫護螺絲鬆了」的說法，陳時中曾在記者會批他講話離譜，楊志良也回應，雖然自己對陳時中有很多意見，但為了台灣的防疫好，現在還是要先擁護他、擁護中央疫情指揮中心，不過他認為陳時中處理防疫有太多的政治考量以及意識形態，像是先前的陸生小明卡關和英國變種病毒班機返台被質疑有雙標的情況，這一點希望他能改進。

隨著部立桃園醫院群聚感染持續擴大，不少人網友改稱楊志良為「先知」，楊志良則酸稱，「前面把我罵到臭頭，現在又說先知，這樣是洗三溫暖對身體不好，75歲了會受不了」，也認為自己的發言只是依照衛生行政、公共衛生學理去推斷，所以不能稱這個是先知。

(中時新聞網)