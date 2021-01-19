中高齡者及高齡者就業促進法去年施行，勞動部近日公告「失業中高齡者及高齡者創業貸款及利息補貼要點」，相較過去的微型創業鳳凰貸款納入65歲以上的高齡者，而如中高齡者或高齡者與29歲以下青年共同創業，則利息補貼可再從2年增加至3年。

過去微型創業鳳凰貸款也有針對失業中高齡者補助，據統計，截至去年11月為止，中高齡申請案件達211件、占整體約三分之一。

勞動部勞動力發展署勞動力發展創新中心主任游明鑫表示，此次公告的「失業中高齡者及高齡者創業貸款及利息補貼要點」中與過去微型創業鳳凰貸款不一樣主要有3點，包括納入65歲以上高齡者，高齡者貸款時可持如擔保品、擔保人等證明，青銀共創利息補貼再增加1年。

游明鑫指出，創新中心認定的失業較為廣泛，只要在創業前14天內未有勞保即可申請，包括退休公務員、領取過老年給付的勞工等皆可適用。

(中時 )