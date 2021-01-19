南投縣許多鄉鎮屬高齡化社會，如人口數前幾名的草屯鎮、埔里鎮，長者居住的佔比都高，也連帶拉高鄉鎮內「電動代步車」的銷量；但另一方面，交通問題也連鎖產生，埔里警分局表示，「電動代步車」僅是「行人」移動的輔助器材，民眾使用時應遵守「道路交通安全規則」。

埔里在地電動代步車業者表示，因車款不必行照與駕照，且價格相對便宜，因此銷售數量穩定成長，許多購買族群都是長輩。埔里警分局表示，銀髮族常騎乘電動代步車「趴趴走」，統計2020年，轄區電動代步車交通事故多達100件以上，建議民眾代步車應多利用在室內或住家周邊空曠區域移動，並在光線昏暗時視情況加裝反光裝備。

埔里警分局指出，電動代步車屬於輔具的一種器材，性質和電動輪椅相仿，應遵守道路交通安全規則「行人」相關規定，行走在人行道，不得行駛在道路上也不得雙載；前進或穿越馬路，應走人行道，無人行道則須緊靠路外側行駛。

埔里鎮長廖志城說，鎮內長輩騎乘電動代步車上街採買，或到幼兒園接送孫子、孫女的使用頻率最高，騎乘時遵守道路交通標誌、標線、號誌，避免與其他車輛爭道，非必要的話，不建議行駛到市區、車多的地方。

(中時 )