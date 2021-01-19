行政院政務委員張景森昨出席「2021疫後觀光轉型論壇」時批評台灣國民旅遊品質低落「連公廁也搞不定」；引來交通部林佳龍反駁。不過林佳龍下午在行政院改口表示，公共設施包括廁所的改善，都持續進行中，他昨天是說這些有在做，但還有很大改善空間。

張景森的相關發，昨在觀光業者的LINE群組引發討論，連林佳龍都回應「批評容易，建設不易」。

不過，林佳龍下午說，交通部針對公共設施包括廁所的改善，都在持續進行中，特別疫情期，也有補助業者進行設備更新，例如27個觀光遊樂園，最多可補助到3000萬元，且以一比一(業者一、政府一)來進行。

他說，業者這些年也投入很多，特別是穆斯林觀光特別重視廁所，交通部所屬單位的公共設施，包括國道的休息區、機場及風景管理處，設備都有很大的更新，他昨天是說這些有在做，但還有很大改善空間，加速讓廁所等公共設施更大規模提升。

(中時 )