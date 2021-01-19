全台最大即時外送平台foodpanda持續拓展合作店家、擴充生鮮雜貨外送品項，並在19日宣布將與網稱五金生活百貨霸主，24小時全年無休的「小北百貨」，以及宜蘭在地超市霸主「喜互惠」合作。foodpanda也針對兩大通路獨家上線，推出活動期間單筆訂單8 折優惠，最高可折抵50元，輕鬆滿足消費者的各種生活需求。

foodpanda董事總經理方俊強表示，自2019年底發展生鮮雜貨外送以來，foodpanda致力於網羅各類店家，增加平台的服務『時間』與『空間』廣度，滿足消費者的多元需求。此次foodpanda透過與全天候營業的小北百貨，以及宜蘭在地超市龍頭喜互惠兩大指標通路獨家合作，便是此營運方針的最佳體現。

foodpanda自解鎖全台24小時即時外送服務後，除了熊貓超市不分日夜的提供生鮮雜貨外送，今年初更獨家攜手小北百貨，強化24小時全年無休外送服務。消費者在小北百貨總能找到令人意想不到的大小五金、生活百貨。有趣如特大麻將組、實用如浴廁清潔劑、輕薄如房屋租賃契約書、臨時的救急商品還有1000A救車線，五花八門的生活用品24小時隨選隨送，解決消費者面臨的各種情境。

自小北百貨於平台上架至今，foodpanda觀察到有近四成的訂單量集中於晚間9 點後的深夜時段，此外foodpanda透過數據發現消費者透過平台於小北百貨下單的品項除常見的零食、泡麵外，各類浴廁清潔用品甚至貓砂、黏鼠板等亦是熱銷品項，顯示小北百貨全時段營業、品項豐富的特色，搭配foodpanda便捷的外送服務，能夠滿足消費者的生活臨時需求。此次foodpanda率先與全台8間小北百貨門市展開首波合作，期盼未來能拓展服務涵蓋廣度。

foodpanda與宜蘭在地龍頭喜互惠超市獨家合作高CP值、多元化的外送選擇foodpanda持續針對消費者喜好挖掘在地好店，宜蘭超市龍頭的喜互惠也與foodpanda獨家合作，提供最「新鮮直送」的蔬果生鮮及生活用品外送。性價比高、商品種類多元的喜互惠，不論在地人或外地人都愛逛，網友強推好逛好買程度宜蘭居冠。

foodpanda首波將與4 間喜互惠門市獨家合作，涵蓋蘭陽溪北溪南主要城鎮，1月20日起將在foodpanda上架超過千項商品，包含各式生活必需品，甚至連貼身衣物，或聚會炒氣氛的桌遊、嬰兒使用的安撫奶嘴都能透過foodpanda輕鬆下單。此外本次foodpanda與喜互惠合作也將同步上線其旗下的烘焙品牌蘭田穀王，提供多款麵包、飲品及伴手禮。foodpanda讓消費者不用在宜蘭多雨的天氣中出門，在家動動手指就能將宜蘭最強超市納入口袋名單。

歡慶foodpanda與小北百貨、喜互惠獨家合作，foodpanda提供限時專屬8折優惠以饗消費者。凡於活動期間自foodpanda訂購小北百貨及喜互惠商品，輸入小北百貨專屬優惠碼「HISWB」或喜互惠專屬優惠碼「HISUW」，單筆訂單即享8折優惠，最高可折抵50元，優惠碼每個帳號分別可用2次，數量有限用完為止。歡迎有各式生鮮雜貨即時外送需求的你動動手指，輕鬆解決生活需求。

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