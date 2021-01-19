相較於西方的12星座，華人世界的12生肖是分析運勢、命盤的重要依據，不過就有網友不禁好奇，「生肖判斷是看國曆還是農曆？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人曝光背後正解，直言兩者都不是！

過去有網友在論壇網站《mobile01》PO文透露，有一個問題困擾他許久，「活20幾年了，到現在也還是不清楚自己的生肖到底要怎麼判斷…因為我的農曆年跟國曆年不是在同一年，也不是在同一個月」。

他接著提到，自己是1995年1月出生，農曆生日是在前一年的12月份，「導致我現在到底是屬豬還是屬狗，一直都傻傻分不清楚，想要去點光明燈都不清楚自己到底是屬甚麼，有沒有犯到什麼…有哪位能告知我，生肖是要看農曆還是國曆？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，多數人認為生肖判斷要看農曆，「生肖要看農曆年！我姊也是活到20幾歲才發現自己的生肖一直都算錯了」、「我也是國曆1月初、農曆11月底，生肖是看農曆，但虛歲年齡常常會搞不清楚」、「生肖是看農曆，我也是出生沒幾天就過年了」。

不過也有內行人解答，直言生肖的判斷與農曆、國曆無關，而是依照24節氣的「立春」作為判斷標準，「要看立春啦！立春才是太歲交接的時間」、「以前有上過幾堂風水課，老師有提到，生肖是看節氣的，過了立春就要開始算新年度的生肖，所以不是看國曆的1/1，也不是看農曆的1/1」。

至於24節氣雖分布於12個月當中，但是根據太陽運行而制定，因此在太陰曆的日子並不固定，在日後通行的太陽曆上較為固定，而國曆也就是俗稱的陽曆。基本上，每一節氣在每年中的日期變動不大，不過有時候會因為閏年的關係有所影響，但日期差異只會在3天內。

(中時新聞網)