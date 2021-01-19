資誠（PwC）會計師事務所指出，美國總統川普於2020年12月27日正式簽署國會於12月21日通過的總值高達2.4兆美元《2021撥款法案》，此法案包含第二輪針對個人納稅義務人的直接補助600美元的現金。美國稅局表示，此筆紓困補助已於12月29日晚間開始向民眾發放。

第二輪與第一輪領取門檻相同，個人調整後總收入（AGI）不超7.5萬美元、夫妻合併申報調整後總收入不超過15萬美元可直接獲領補助，每人為600美元。

資誠認為，此次的發放對象和前一輪相同，必須是擁有社會安全碼的美國公民、永久居民及稅務居民且不能申報為其他人的被撫養人才能獲得補助。從法條原文來看，無居住地的限制，故居住於海外的美國人有機會享受到補助。

符合資格之納稅人無需採取任何行動，即可獲得補助。補助將會透過郵寄支票或者美國稅局直接存入納稅人銀行帳戶。

如果2021年未收到紓困金，都可以在2021年提交2020年稅報時提出申請。納稅義務人應檢視自身是否符合領取資格，若符合，納稅義務人則可以在2021年報稅時提出「振興經濟抵稅額」的申請以補領相關款項。

此外，拜登所屬的民主黨在贏下今年年初的參議員決選，取得參眾兩院完全執政的優勢之後，意味著2021年三月對第三輪現金發放似乎可能性更高。拜登於2021年1月11日在推特上表示「我們需要2,000美元的經濟紓困金」，然而最終的立法會定案於每人2,000美元還是每人1,400美元的紓困金仍是未知數。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人提醒，符合資格者若2019年還未申報美國稅，應儘快申報或在2021年申報時提出，若對紓困金發放有疑問應諮詢美國稅領域專業人士，以免影響自身權益。

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