台北市長柯文哲辦公室外的走廊，過往都是單調的白牆，但這幾周在市長辦公室主任謝明珠的巧手下，為走廊的兩面白牆增添的光彩，謝明珠說，在走廊上掛上去年「台北大縱走」得獎的攝影作品，每天經過的市府同仁看到，心情也會放鬆許多。

現在市長辦公室外的走廊猶如藝術長廊，牆面上掛有80幅攝影作品，柯文哲也被藝術氛圍感染，不時會停留欣賞作品，謝明珠表示，北市府官員或員工每天參加晨會，壓力都相當大，在走廊上增添藝術作品，盼能帶給大家放鬆的氛圍。

謝明珠說，市長辦公室旁也有會客室、會議室，時常會有賓客來訪，把長廊改造成藝術展示空間，來訪的賓客看到等於行銷台北的美景與施政成果，讓市府的門面看起來更有藝術氣息。

台北市副市長蔡炳坤表示，攝影作品是去年「台北大縱走」得獎的作品，透過影像傳達當地的美麗，除了感覺猶如置身當地外，也會讓大家想親身去走一趟，是最好行銷台北的方式。

另外，蔡炳坤也稱讚，放在市長室門口，可讓開晨會的同仁在門外等候時，舒緩緊張的心情，每天早上都有3到4個議案，不同局處會輪流進到市長室，在外等候看到如此美麗的作品，也會讓心情變好。

台北市副發言人黃瀞瑩說，每天走過去都會看到攝影作品，為北市府增添不少樂趣，同仁看到作品，也會討論每張作品的地點是在哪裡，讓生活中多點故事和文藝氣息。

(中時 )