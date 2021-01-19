跨年後連續好幾波寒流來襲，加上這幾天的強烈大陸冷氣團，讓民眾超級有感，羽絨外套、發熱衣賣得嚇嚇叫，暖暖包更是大缺貨。不過民間氣象平台「台灣颱風論壇天氣特急」指出，北極冷空氣快離開了，台灣將迎來「相對不寒冷」時期，至少持續到1月底。

「不是說全球暖化嗎？怎麼還那麼冷」，颱風論壇點出箇中關鍵，就因為暖空氣太活躍，導致暖空氣闖入北極圈，把冰冷空氣往外推，冷氣團被迫南下、移動距離更遠，影響所及包括西伯利亞、大陸東北及華北華中、日本、韓國，甚至台灣。

慶幸的是，北極冷空氣快要離開了，颱風論壇認為，台灣將迎來一段「相對不寒冷」的時期，時間約兩周，可望持續至本月底。但也不是說完全不冷，而是相對前幾波寒流，沒那麼冷。

天氣風險總經理彭啟明PO文，若以近30年來看，的確屬於偏冷；長期來看，以前更冷。根據氣象局預報，隨著逐日回暖，下半周水氣較多，局部地區有短暫雨。下周東北季風增強，感覺偏涼。

(中時新聞網)