【現場直播】桃醫群聚擴散9人染疫 鄭文燦召開記者會說明｜2021.1.19

桃園醫院爆發群聚感染，19日擴及到家人，累積達9人確診，桃園市長鄭文燦再度親上火線，宣布桃園燈會和明日學校結業式取消、南門市場停市一日，也呼籲企業社團尾牙取消或延期，除8大場所外，市民出入各場合也都要戴口罩。

鄭文燦19日在衛生局長王文彥、新聞處長詹賀舜、觀旅局長楊勝評陪同下召開記者會，鄭文燦不諱言，桃園醫院疫情已累積達9位確診，社區防疫等級要提高，要貫徹中央呼籲的減少大型活動、避免群聚或到人潮擁擠處、減少餐會等。

鄭文燦19日在衛生局長王文彥、新聞處長詹賀舜、觀旅局長楊勝評陪同下召開記者會。(蔡依珍攝)

鄭文燦也宣布，桃市府的新春團拜包括走春發福袋、桃園燈會等大型集會群聚活動全都停止，活動若可以延期就盡量延期，請各單位民政、觀旅局即刻執行。

此波疫調包含生意極佳的南門市場，鄭文燦也提到，8大場所強制戴口罩，尤其傳統市場攤商和顧客都強制戴口罩，並全面停止試吃試用活動，要求經發局確實執行，南門市場明天更要休市一天大消毒，今也已完成公共區域消毒，明天會更徹底。

針對機捷A7站MOS漢堡員工染疫，除了站區全面消毒，工作人員也要自主健康管理、不得混班支援各站。

鄭文燦也宣布明天各級學校結業式全取消，改線上或廣播提醒寒假注意事項，至於寒假將至的寒輔或冬令營，因屬小規模活動，指示教育局依人數分級執行。

鄭文燦也呼籲企業社團取消尾牙或延期，也提醒市民，疫情未解，採檢疫調都還在進行中，有社區染疫的不確定風險，建議市民出入各級場所都要戴口罩、勤洗手、量體溫和酒精消毒，若有到過群聚風險高的地方請打1922，轉介採檢或防疫諮商。

(中時 )