大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐》今（19日）官宣首波參賽選手陣容，有天后級的歌手那英，以及張柏芝、董潔、董璇、胡靜等人，而節目釋出消息後，董璇也悄悄在微博大秀一雙細長鳥仔腳，她還大方拿皮尺量長腿，而仔細一看董璇的腿長竟然有110公分。

《乘風破浪的姐姐》才剛宣布董璇加入選手陣容，董璇就在微博曬鳥仔腳，並發文寫下：「#乘風破浪的姐姐# 看姐這腿可嗎？」只見以中空裝入鏡的董璇，不只秀出纖細蠻腰，一雙細長美腿更是搶鏡，董璇還大方拿皮尺量腿長，董璇一雙長腿竟然有110公分，好身材相當不科學。

董璇也悄悄在微博大秀一雙長鳥仔腳，她還大方拿皮尺量長腿，而仔細一看董璇的腿長竟然有110公分。（圖／取材自董璇微博）

董璇的腿長有110公分。（圖／取材自董璇微博）

董璇一系列的長腿照曝光後，微博還以「董璇腿長1米1」登上熱搜榜，可見話題超夯，網友也留言讚：「這腿太可了，好像擁有同款腿」、「膚白貌美大長腿，乘風破浪你最美」、「絕了 小妖精的大長腿」，但也有聲音認為，董璇穿靴子量有些偷吃步「姐妳把靴子給脫了」、「您把您馬丁靴脫光了腳量再說」、「鞋也算嗎」。

其實董璇日前才因長腿引發討論，她日前才在古裝戲《有翡》和女主角趙麗穎有不少武打戲，但董璇日前卻被指武打動作太假，對此，董璇則霸氣做高難度的一字馬動作，並寫下：「九娘的腿就是腿，穿了棉褲像假腿」，原來假腿風波都是棉褲惹的禍，而董璇的高EQ回應更是被網讚爆。

(中時新聞網)