台驊投控(2636)今天舉行法人說明會，董事長顏益財認為，2021年海、空、鐵、陸需求都相當熱絡，供給面仍呈現吃緊，運價維持高檔看法不變，台驊2021年展望相當樂觀。

2020年對物流市場而言大落大起，第1季導致整體物流市場陷入低迷，第3季各國陸續解除封城，歐美進口消費需求強勁，帶動海、空、鐵、陸等整體物流市場回溫，第4季缺櫃、缺艙、缺船、缺工等現象使全航線運價翻數倍成長，物流需求大增。

台驊2020年全年營收創掛牌以來新高，達到151.52億元，年增35％。展望2021年上半年，海運市場因歐美庫存量仍低，加上疫苗運輸排擠空運貨轉單至海運，訂艙需求仍然強勁。而缺櫃、缺工問題仍將延續，將支撐歐美運價在高檔，但近洋線較保守看待，主要近洋線價格近期大幅上漲，是因貨櫃被挪到遠洋線導致缺櫃，過完年後貨櫃陸續回來，缺櫃問題將舒緩，亞洲線的價格不容易維持高檔，但遠洋航線仍持續在新高附近。

空運部分，全球大規模包機運送疫苗，根據IATA報告指出，未來18～24個月需要大約8000架波音747貨機運輸疫苗，但目前可用貨機只有2000架左右。供給面上，疫苗運輸將占掉空運大量運能，在目前60％以上客機停飛情況下，如同去年第2季防疫物資運輸一樣，空運運價上半年仍在高檔可期。

中歐/中俄鐵路市場，由於歐洲線海運高運價可能持續，部分客戶仍持續轉單至運輸時間較短的鐵路，惟目前中歐/中俄鐵路也面臨缺櫃、缺班列等問題，艙位供給仍然相當吃緊；大陸內貿物流市場，除非大陸疫情再度爆發，否則內銷市場持續熱絡，特別在農曆春節及五一長假期間。

今年下半年度仍需觀察新冠肺炎疫情發展狀況、全球施打疫苗情況，以及美國新政府對大陸貿易政策等重點，若下半年疫情能有效控制，各國經濟肯定會穩定復甦成長，2021年全年度展望樂觀。

顏益財表示，台驊透過台北及上海雙引擎雙總部策略佈局，希望未來5年內平均毛利率由這幾年17％提升至20％；海運、空運、物流三大產品毛利總額各占30％，三足鼎力業務才會更安全；大陸及非大陸地區營業比重各占50％，讓公司更全方位發展。

(時報資訊)