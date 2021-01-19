桃園市長鄭文燦今（19）日前往日月光投控(3711)旗下日月光集團中壢廠參訪，由總經理陳天賜率一級主管接待。鄭文燦除親自聽取企業需求，並對該廠水資源回收系統可回收高達80％水資源、居全球封測業之冠予以高度肯定。

此外，對於日月光創造桃園市超過1.1萬人就業機會，並連4年調薪3～5％、連7年加發基層員工1萬元年節紅包，鄭文燦亦予以讚揚，期勉日月光持續善盡社會責任，成為企業表率。日月光承諾，將善盡企業社會責任，持續深根桃園、在地紮根。

鄭文燦表示，去年為台灣56年以來首次豐水期無颱風過境，降雨量創新低導致全台水情吃緊，石門水庫蓄水量低於50％、面臨嚴重缺水問題。日月光中壢廠投入大量資金及人力強化系統，回收園區總水量達80％、可將一滴水回收近3次，可說是桃園之光。

日月光中壢廠總經理陳天賜表示，桃園市擁有優良的投資環境及充沛的人力資源，近年來中壢廠不僅在水資源回收系統合計投資逾2.8億元，也提供員工優渥的薪資福利、友善的職場環境，預計未來持續擴廠、可再創造3000個就業機會。

(時報資訊)