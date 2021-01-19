韓國貿易部誓言，要在2021年擴大與中美洲與南美洲方面的貿易協定，獲有更大進展性，以在全球貿易保護主義盛行下，擴大自己出口產品的全球競爭力。

19日，韓國產業通商資源部(Ministry of Trade, Industry and Energy)表示，美國新政府成立與貿易保護主義抬頭，越來越多不確定因素在滋長中，韓國必須專為中南美洲量身訂做一套貿易戰略，並希望能在2021年取得長足進步。

2020年2月，韓國與包括巴西，阿根廷，巴拉圭與烏拉圭的南方共同市場(Mercosur)，進行第五輪自由貿易談判。原是成員之一的委內瑞拉，於2016年開始因未達標，因而被暫停會員權利。

南方共同市場佔南美人口七成，也佔該地區經濟成長的七成六。

目前，韓國正在與智利進行雙邊自由貿易談判，該協定已於2004年生效。智利也是韓國第一個簽署自由貿易協定國家。

韓國還想打入由秘魯，智利，哥倫比亞和墨西哥組成的太平洋聯盟(Pacific Alliance)。如果一旦成功，這將是韓國與墨西哥簽署的第一份自由貿易協定。

根據官方資料，韓國出口至中南美洲，2020年為195億美元，較2019年的263億美元減少約25％。

(時報資訊)