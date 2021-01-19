藝人曾雅蘭和丈夫侯昌明結婚20年，育有一對子女，不但常在社群平台分享生活，還是各大節目的常客，近日曾雅蘭進棚錄醫療節目聊到失智議題，她提到公公患有嚴重的失智症，忙著照顧的同時，竟遭親友責怪沒顧好，令曾雅蘭委屈地哭了。

節目《醫學大聯盟》最新一集主題為失智症，邀請藝人阿龐、方琦、榮忠豪和曾雅蘭一起探討，曾雅蘭透露公公罹患失智症後性情大變，從原本的好好先生，轉為脾氣火爆的人，動不動就會大呼小叫，還出現幻想情形，記憶力也大幅衰退，曾雅蘭難過地表示：「因為公公失智的原因，會忘記已經吃過飯，因為缺少飽足感就會一直吃東西，醫生還曾警告過我公公的血壓太高，可能會中風，要好好控制他的飲食。」

曾雅蘭卯足全力照顧公公，把所有零食收起來避免公公不知道飽足感、像無底洞般的進食，經過半年的控制後，公公成功瘦下近10公斤，卻沒有被親戚稱讚，反而被痛罵一頓，曾雅蘭委屈地說，每次親戚朋友上門拜訪時，公公就會開始抱怨沒有吃飯、肚子很餓，不知道真相的親戚就會怪罪曾雅蘭，怒罵：「你這個媳婦怎麼當的？你怎麼當人家媳婦？你不給你公公吃飯，你看他瘦成這樣子」曾雅蘭頓時百口莫辯，「所以我的憂鬱症就是這樣來的」不禁淚灑攝影棚。

曾雅蘭被親友責怪「媳婦怎麼當的」，不禁流下眼淚。（圖／[email protected] 民視綜藝娛樂 Formosa TV Entertainments）

同為媳婦的代班主持人鍾欣凌看了頗心疼，忍不住呼籲：「只有照顧者才會知道患者的狀況，所以不知道狀況的情況之下，真的不應該這樣隨意評斷。」

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(中時新聞網)