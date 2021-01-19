近日社會不太安穩，疫情變化造成人心惶惶，大家都希望過年前這段時間能夠平平安安，身邊的人都能健健康康，一起迎接農曆新年。明天(20日）將迎接鼠年最後一個節氣｢大寒」，星座運勢專家邱彥龍老師分析大寒期間1/20～2/3星座運勢，每個星座在職場、桃花、健康運都有不同的變化，其中射手座是這段時間的幸運兒，無論是事業運、貴人運、偏財運都很旺，非常令人羨慕！

▍牡羊座

事業：★★★★☆

財運：★★★☆☆

感情：★★★☆☆

健康：★★☆☆☆

整體運勢：★★★☆☆

大寒期間牡羊座會更加受到矚目，將擁有不錯的名氣與事業財，不論與合夥人、伴侶間都會有情感上的升溫。有伴侶的你可以得到屬於彼此的樂趣，單身的你也有機會在社交場合裡找到心儀的對象。

一向充滿冒險犯難精神的牡羊座，要收斂衝動的個性，避免跟上司、朋友間產生衝突；也要避免衝動消費跟加碼投資，才能預防因小失大。健康方面，要適度放鬆，減少熬夜傷肝的機率；不要過度恐慌或給自己太多壓力，要加倍留意心血管、胸、肺部跟子宮的健康。試著讓自己慢下來，也能看見另一番風景。

▍金牛座

事業：★★★★☆

財運：★★★★☆

感情：★★★★★

健康：★★★★☆

整體運勢：★★★★☆

貴人運極旺的金牛，在這個時節會比較容易遇見正向的引領者，在事業上會有相互投資、合夥的機會，別給自己帶來太大的壓力，適度調整自己的情緒，切莫因過多的應酬聚會，把自己的呼吸道、腸胃、血壓、肝給提前熬壞了。靜下心用邏輯和智慧去化解所有的難題，帶著好心情、給自己一些信心，長期努力將帶來很好的收入。

大寒期間有不錯的偏財運，要好好把握每次抽獎、聚會、尾牙，紅包有機會落入口袋。單身的金牛，有很高的機會能遇見三觀相同的對象，但對方或許會有些小固執或控制慾，需要多一些的溝通和相處，彼此調整適應。

▍雙子座

事業：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

感情：★★☆☆☆

健康：★★★☆☆

整體運勢：★★★☆☆

大寒期間雙子會選擇把金錢用在學習、醫療、宗教、家人跟伴侶身上，雖然有事業財及在海外的偏財運，但也要多注意節流，至於海外開源的部分，可能來自房地產跟收租。工作上容易發生三觀的衝突，導致事情無法在預期的規劃裡順利完成，太多的突發事件讓你的思緒總是被干擾而中斷，雖然計劃趕不上變化，但只要大家一起好好討論，就可找出最佳的解決方法。

單身的雙子男孩，有機會遇到冰山美人類型的心儀對象；單身的雙子女孩，雖然會在外出時有朋友介紹對象，但對方似乎有些猶豫、不積極，平常心對待、表現最真實自在的你，給對方一點時間，若彼此真是良緣，相信多些等待也是值得的。

而在健康上，要多注意骨頭發炎、尿酸、內分泌、婦科、腿部、髖關節、外生殖器等健康狀況。

▍巨蟹座

事業：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

感情：★★☆☆☆

健康：★★☆☆☆

整體運勢：★★☆☆☆

巨蟹在這個節氣有衝動的傾向，試著給自己一點緩衝時間，不論是在投資、增資、分店的拓展上，要審慎做好長遠的縝密計畫。如果在這時，身邊有工作能力超強又值得信任的家人朋友，可考慮以合夥人的名義請他為你管理資產，但切忌在課程的環境裡找合夥人，要學會保護自己。若是還是覺得沒安全感，建議不要在大寒期間做投機財的規劃，比如股票、樂透等，以免做出不合適的買賣。

單身的巨蟹雖然在這個節氣想和心儀的對象有更進一步的發展，但可能方法不對，對方沒有接受，建議抱持順其自然的心態，才是愛自己的表現，也不會造成對方的壓力。有伴侶的你，要試著對另一半多一點信任，別讓憂鬱或不必要的想像壓垮了你的生活！

在健康上不要忽視身體給你的任何徵兆，除了留意耳、鼻、喉、腰、背、腎、脊椎、骨刺等狀況之外，若出現血流不止不尋常的狀況，要盡快就診。

▍獅子座

事業：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

感情：★★★★☆

健康：★★★★☆

整體運勢：★★★☆☆

雖然在錢財上會感受到壓力，且事業上有不少突發狀況，但桃花運很不錯的獅子，在這個節氣容易找到共度一生的對象，仔細評估考量你們的三觀，你會發現對方還是你的貴人，是能和你互相疼惜、賢慧持家、守住錢財的好伴侶。

盡量避免未經審慎評估的投資或借貸，為自己和家人的生活設想，不要因一時昏頭做出錯誤的決策，小心仙人跳，尋找開支上最佳的停損點。在學習的道路上，也建議多方請益，減少因眼界不足產生的誤判或損失。

健康上要多留意心血管、肺部、腫瘤、骨頭、婦科、肝、腸胃等問題。

▍處女座

事業：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

感情：★★★★☆

健康：★★☆☆☆

整體運勢：★★★☆☆

近期較為操勞的處女，在事業上有很多事情需要親力親為，壓力較大，開銷也比較大；這段時間有偏財運，但是也別過於深陷短期獲利，記得凡事見好就收。這段時間不建議遠距離的外出，多觀察身體狀況，若有突然的病痛千萬別輕忽。

單身的你會有機會遇見神隊友級的好伴侶，有利你的事業；有穩定伴侶的人，忙碌時也別忘了多照顧一下另一半的感受；雖然會因員工的事讓心情有較大起伏，但千萬要維持理智，任何情況都別感情用事以避免失誤。

▍天秤座

事業：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

感情：★★★☆☆

健康：★★★☆☆

整體運勢：★★★☆☆

天秤在這段時間事業及生活出現較大波動，因外在的壓力，導致情緒起伏較大，雖然內心受到衝擊，感覺不平衡，但還是會選擇好好的擔起經濟上的責任。可喜的是，雖然開銷大，但幸運的你，同時擁有了正財及偏財運，讓你的財務狀態達成一點平衡。

生活雖然帶給你許多的挑戰和責任，但這也將是你人生里程裡英雄般的篇章，別太苛待自己，時時給予自己正能量的鼓勵，適時讓自己的情緒有個出口，要相信努力與堅持終會達成目標！

健康上因忙碌疏於照顧自己，身體容易以發炎方式向你抗議，多留意呼吸道、耳鼻喉、肺部、乳房健康。婦科若有需要開刀的狀況，要冷靜下來好好跟醫生討論。

▍天蠍座

事業：★★★☆☆

財運：★★★★☆

感情：★★★☆☆

健康：★★☆☆☆

整體運勢：★★★☆☆

人緣極佳、外務繁忙的蠍子，大部分的時間和金錢都用在朋友身上，在事業上建議克制負面情緒，傾聽合夥人的需求。不動產投資運極佳的你，經濟若有餘裕，不妨審慎評估房地產做些穩當且長遠的規劃。

單身的天蠍在這個節氣裡，遇見心儀對象，切莫太過衝動，花點時間相處，雖然一見鍾情很美好，但真心愛你的伴侶才是最重要且實際的事。有伴侶的天蠍，記得適時帶著伴侶一起出席活動，平衡一下疏於維繫的情感。

健康上避免在衝動的過程中造成血壓異常、心血管疾病、耳鼻喉問題或意外急性疾病發生。

▍射手座

事業：★★★★★

財運：★★★★★

感情：★★★☆☆

健康：★★★★☆

整體運勢：★★★★☆

擁有滿滿貴人運且事業運極佳的射手，這段節氣期間，不論從事任何產業都會有很好的機運，活潑機靈的你要善用你獨有的整合能力；也因為你的正能量及親和力，讓你容易在社交場合成為焦點，容易有知名人士或是團體願意給予協助、幫助你在未來有好的收入！

而沉浸在歡樂氣氛和事業成就感裡的你，也要多留意身體突然發出的警訊，適時的紓壓、調養。雖然較多的聚會讓你在健康上有些負擔，但在事業上也會因此游刃有餘，為自己帶來不錯的收入或是長遠發展的契機。大寒期間會有小小的偏財運，但千萬不要投機，避免財務產生損失。

已經有對象的你，這段時間適合規劃結婚，或許會有意想不到、不錯的禮金收入；而單身的你，在尋覓伴侶的旅途上，也千萬不要過於草率，好好觀察、不要急於發展，避免錯傷了對方或讓自己受到傷害。

▍摩羯座

事業：★★★★☆

財運：★★★☆☆

感情：★★★☆☆

健康：★★★☆☆

整體運勢：★★★☆☆

獨具魅力的你，這段時間煩心事較多、導致短期情緒比較不穩定；當志同道合的朋友來找你討論事業時，除了開源、也要注意節流，為未來開銷做準備。忙碌的你，在健康上要多注意耳鼻喉、肌肉發炎、血壓不穩定、腸胃問題，另外也別忘了善用笑容、讓你的魅力為你帶來意想不到的財運！

不過請放心，這段時間魔羯在工作、事業、名聲、名氣等各方面都有極佳的表現，適度控管情緒的情況下，伴侶也會給予支持，可說是事業、家庭兩得意；而單身的你，在心動的同時，也要多評估或留意關係上的忠誠及資訊真實性，在兩人親密相處的過程中，切記保護好自己，以免在財物或健康上賠了夫人又折兵！

▍水瓶座

事業：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

感情：★★★☆☆

健康：★★☆☆☆

整體運勢：★★☆☆☆

在大寒這個節氣裡，水瓶在人際上要多加留意，盡量不要多管閒事招惹不必要的麻煩，好好維持原有的工作，對水瓶座的你來說會是最安穩的選項。情緒穩定、收入就會穩定，也才會有固定的時間陪伴另一半，不會因為工作異動，導致無意中在言語上給另一半或工作夥伴太大的壓力。懂得好好表達，也有機會將名氣變大，所以切記心存善念、多說好話！

在財運上會有較大的開銷，除了正常的社交花費、事業花費外，桃花運很旺的你也要小心有騙財、騙色等破財情況發生。建議這個節氣你一定要撥空給自己和伴侶，好好調整作息、減少不必要的煩心事，多注意行車安全。

▍雙魚座

事業：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

感情：★★★☆☆

健康：★★☆☆☆

整體運勢：★★★☆☆

在這個節氣裡，雙魚座的朋友要好好把握朋友或社團的聚會，釋放個人的魅力，將自己的快樂感染大家、變成焦點的你也有機會獲得一些意外收入，單身的雙魚也會遇見心儀的對象！

而兼具正義感的雙魚，要小心身邊有些不友善的人虎視眈眈，要謹言慎行、凡事不強求、不介入。潔身自愛的你，積極生活會帶來一些偏財運。

健康方面建議好好做個完善的身體檢查，遵守交通規則，凡事莫急莫慌，謹防交通及行車意外，避免造成身體、骨頭不必要的損傷！

(中時新聞網)