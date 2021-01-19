一名英國女子在家中點燃好萊塢女星葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）推出的私密處香氛蠟燭，結果竟然爆炸，差點把房子燒掉。

好萊塢女星葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）親自介紹自己推出的「味道聞起來像我的陰道」蠟燭。

英國《太陽報》（The Sun）報導，50歲英國女子湯普森（Jody Thompson）日前在網路遊戲中贏得了葛妮絲派特洛推出的一款名為「味道聞起來像我的陰道」的蠟燭，她興奮地在客廳點燃蠟燭時，沒想到高達50公分的火焰竟從玻璃罐中竄出，「蠟燭爆炸，還竄出很大的火焰，碎片飛濺得到處都是。」

湯普森說從沒看過這樣的景象，「整個東西都燒了起來，而且非常燙」，她描述客廳有很大的火勢，所幸她和男友最終將火勢控制住，並且將蠟燭丟出門外。

她說蠟燭爆炸很可能燒掉她家，當下覺得很可怕，但是現在回想起來反而覺得「很好笑」，「葛妮絲派特洛的陰道蠟燭在我家客廳爆炸耶。」

《紐約郵報》（New York Post）報導，葛妮絲派特洛於2020年1月在自有品牌網站上推出這款自己私密處味道的香氛蠟燭，當時售價為75美元（約新台幣2,100元），《太陽報》報導，這款蠟燭上架後幾小時內就銷售一空。

根據網站說明，這款蠟燭的香調包含天竺葵、佛手柑、雪松、大馬士革玫瑰等氣味。

網站指出，這支蠟燭源起於葛妮絲派特洛和調香師利特爾（Douglas Little）之間的笑話，當時他們正調製香水，葛妮絲派特洛突然脫口而出，「阿…這聞起來像陰道」，最終發展出這個「有趣、迷人、性感、美麗地出乎意料的氣味」。

(中時新聞網)