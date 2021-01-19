迎接即將到來的春節假期，就讓50年以來風靡全世界、深受大小朋友與廣大車迷們所喜愛的TOMICA（多美小汽車）限定特展成為寒假最美好的回憶，君品酒店結合首度移師海外的「トミカ博」TOMICA小汽車50週年博覽會，於2021年1月21日至3月21日推出官方唯一獨家授權「TOMICA博 - TOMICA小汽車50週年博覽會」車迷住房專案，期間限定每晚6,599元起，即可入住君品豪華客房。

除體驗酒店精心設計、以TOMICA小汽車元素所打造的主題客房套裝內容，包含翌日雲軒早餐以及國立臺灣科學教育館「TOMICA博 - TOMICA小汽車50週年博覽會」小汽車套票兩張，還能獲得特展園遊券點數與多樣TOMICA限定周邊商品，再加贈一台只送不賣的限量台泥水泥預拌車！邀您在連假期間沉浸在遊戲國度，創造專屬的玩具時光。

全球最熱銷的小汽車品牌TOMICA，自1970年創立至今仍擄獲著全球大小車迷的心，君品酒店為喜愛TOMICA小汽車的粉絲們，精心打造「TOMICA WORLD」主題式豪華雙人及家庭客房，主題房門口能見經典TOMICA人偶，宛如邀約著進入賓客專屬停車場。

從橫越牆面的大型跑道、桌面上專屬的小汽車停車格到實體軌道玩具組，房內四處都能捕捉到小汽車的蹤影，入住主題客房與多款經典小汽車一同奔馳後入睡，同時還可獲得特展小汽車套票、特展園遊券點數、TOMICA貼紙禮包、泡澡球與襪子等多樣主題限定好禮，對資深車迷來說，最棒的是還能蒐集到一台僅送不賣的TOMICA台泥水泥預拌車! 今年寒假，大小朋友們將一同沉浸於小汽車的魅力，當小汽車放在軌道上奔馳的那一刻，美好畫面將會歷久彌新，成為最棒的回憶。

(中時 )