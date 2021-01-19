2020年啟動了全球的新生活模式（New Norm），2021年又是全新的開始，國內很多百貨公司習慣在農曆春節舉辦福袋搶購活動，疫情新常態下改變了國人的生活型態；高雄大遠百一改過去20年的福袋銷售方式，今年首次改採預購制，元月21日起，持HAPPY GO卡過卡成功及全館當日單筆消費滿1,000元以上發票，即可至九樓客服中心以現金1,000元預購限量「開運福袋」乙只，力拚50倍超值還本。

同時館內推出歲末酬賓抵用券大方送，凡於百貨服飾當日累計消費滿5,000元送350元，保健器材單筆滿5,000元送500元，大家電單筆滿10,000元送1,000元，還可再搭配14大銀行於全館單筆分6期刷滿6,000元送200元、滿10,000元送400元，享4％回饋；另外，配合8大銀行指定信用卡於數位3C、MUJI單筆分6期刷滿10,000元送500元，實質回饋高達5％，值得一提的是HAPPY GO卡友銷點數100點換200元限量紅利券，讓大家輕鬆採購年節應景商品，高雄大遠百和民眾一起過好年。

高雄大遠百表示，今年適逢打狗更名高雄百周年，特別攜手高雄市政府文化局合作，共同推出「金牛報喜」新春紅運一路發福袋預購，限量600個每個售價現金1,000元，讓民眾買到即可現享10％回饋，內含：1,000元遠百商品券+100元紅利券，並享雙重好康，第一重為高雄紅毛港文化園區入場券兩張，第二重還可再獲得「紅運當頭暢遊GO」抽獎券乙張。

大年初一早上11至12點於一樓廣場開放民眾投券，當天配合防疫，現場工作人員將提醒民眾戴口罩、保持適當社交距離，並於12點10分公開抽出「金牛賀歲袋好運」各獎項幸運得主，金牛報喜獎可獨得遠百紅利券5萬元，力拚50倍超值還本，另有金牛迎春獎為遠百紅利券2萬元，牛轉乾坤獎可獲得遠百紅利券1萬元，此三個紅利券獎項之得獎來賓需親臨現場並持抽獎券存根聯正本領獎；同時，高雄市政府文化局特別加碼贊助50份「牛力四射獎」，現場將抽出50名幸運來賓可獲得「大港巡航雙人遊港船票」，歡迎民眾來試手氣拿大獎！

高雄大遠百為回饋廣大的會員卡友，特別推出「HAPPY GO點數好康限量快閃」及「卡友來店送好禮」，元月21日起凡持HAPPY GO卡與身份證件正本至九樓客服中心辦理，扣HAPPY GO點數100點換200元紅利券乙張，每身份證號限換乙份，全台限量25,000份。同時喜迎金牛年，特別印製滿滿喜氣的紅包袋要和卡友分享，活動期間持HAPPY GO卡+同卡號於全館當日單筆消費滿100元以上之發票即可至九樓客服中心兌換「牛轉乾坤紅包袋6入」乙束。為鼓勵民眾使用HAPPY GO Pay特別推出單筆滿額7倍贈，綁定8大銀行信用卡消費單筆滿2,000元送140點、滿5,000元送350點；綁定遠東商銀信用卡單筆刷滿30,000元送2,100點，大手筆的回饋讓卡友超有感。

此外，高雄大遠百於地下一樓異國食品館嚴選豐富多樣應景年菜、精選伴手禮、零食茶點等，提供民眾多元的商品選擇，陣容龐大，早鳥預購還可享雙重優惠，不論是送禮自用，都能送得體面大方、皆大歡喜，即日起至2月16日，推出「迎春好禮大方獻」凡持HAPPY GO卡購買春節專刊商品單筆滿1,200元以上即贈送「100元美食餐飲抵用券」，以及「兩兩成雙享折扣」，購買春節專刊商品兩件以上可享95折優惠；同時，線上購物同步推出優惠並有外帶團圓年菜搶先預定，在迎接新年的成長與希望時，和家人享用最美味的團圓年菜，帶著滿滿幸福感的伴手好禮，溫暖過好年。

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