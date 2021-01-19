公視《天橋上的魔術師》改編知名作家吳明益同名小說，由莊凱勛、孫淑媚、楊大正等主演，19日舉行媒體聯訪，演員及導演楊雅喆出席暢談拍攝趣事。孫淑媚過去幾乎不燙、染頭髮，為戲犧牲燙爆炸頭，頂著大捲髮將近半年時間，由於造型實在太突破，她坦言曾在暗夜獨自落淚，對燙髮產生陰影，坦言「我絕對不會再燙了！」

該劇描述1980年中華商場興盛年代，孫淑媚也回家翻媽媽舊照片，笑說：「我媽以前也是那顆頭，根本就是我」。而拍攝《魔術師》時期，正巧有許多藝人離世，她還自爆曾語重心長跟經紀人說：「萬一我哪天怎麼了，一定要把我的頭髮燙回來」，足見其反差程度。

由於爆炸頭太顯眼，連戴帽子也蓋不住，孫淑媚直說：「我從來沒這麼受歡迎過，平常出門路人一個，但這頭擋不住、遮不住，旁人反應很大，我都不太敢出門」。由於她本身髮質細軟，為了燙大捲髮，造型師添加藥劑「整瓶用倒的」，她髮質也受損，拍完戲後為了處理掉捲髮，不僅燙直又剪短，頭皮還大片脫落，自虧原本像馬爾濟斯蓬鬆，「一沖頭就扁掉」。

孫淑媚劇中飾演「地表最強點媽」皮鞋店老闆娘，是精明幹練的生意女強人。會爭取此角色，是因為她看了原著後相當喜歡，試鏡時她身穿牛仔吊帶褲，一度被說像學生，她原以為沒機會，沒想到數月後成功爭取角色。不過角色和自己個性反差大，又要罵流利髒話，朋友還幫忙她搜集資料。當時她準備跑馬拉松，跑到受不了時，「眼看四下無人，就開始X！一字經、八字經釋放」。

楊大正劇中飾演孫淑媚老公，為戲學手風琴，不過他劇中多是爛醉樣、到末幾集才有台詞，而他本身是平頭，得戴假髮拍戲，他笑說若在片場跟女兒視訊，「她就大哭，根本認不得」，某天導演吳念真探班，也認不出他來；莊凱勛飾演魔術師，以長髮頹廢造型現身，某次劇中小主人翁們看見他真實模樣，直說「好怪，認不出來！」讓他哭笑不得。劇中許多小演員，楊雅喆直言現在小孩很聰明，很難控制住，自虧像「阿公顧孫」。

楊大正本身是高雄人，和老婆山東去年在高雄鳥松買房定居，斥資兩千萬打造新居，就為了讓3歲女兒「多多」有好的教育環境，至於二胎進度？他透露「努力中，一切看緣分」。

《天橋上的魔術師》主演莊凱勛（左起）、孫淑媚、楊大正及導演楊雅喆。（粘耿豪攝）

孫淑媚（左）、楊大正劇中飾演一對夫妻。（粘耿豪攝）

(中時 )