三星集團掌門、52歲李在鎔二度入獄，南韓最大財團頓時群龍無首。現階段三星積極追趕台積電，還放話在2030年成為全球第一大半導體，專家認為，李在鎔再陷牢獄之災，將使三星無法迅速做出決策反應，也難以進行大型併購與重整。如此一來，無疑是台積電再度大幅拉開與三星差距的大好時機。

三星集團副會長的李在鎔，2017年捲入行賄醜聞，他被控賄賂前總統朴槿惠及其閨蜜崔順實，當年法院判他5年徒刑。李在鎔否認犯行上訴，2018年高等法院改判他2年6個月、緩刑4年，李在鎔服刑1年後獲釋。

南韓上訴法院重審李在鎔行賄案，18日李再度被判刑2年半，他在法官宣判後遭當庭羈押。儘管李還可以上訴，但法界專家認為，李在鎔推翻最新判決的希望渺茫。這是李在鎔4年以來二度吃牢飯。

華爾街日報報導，三星集團跨足10多個產業領域，每一領域都有執行總裁負責營運，但所有重大決策仍由李在鎔拍板定案。熟悉南韓企業的專家表示，三星失去了船長，因為所有權力都在一人身上。

今年初李在鎔參訪三星晶圓代工廠、人工智慧（AI）和6G服務等，除了重視這些產業之外，更要帶領三星打造事業巔峰。外界預估，三星今年在非記憶體業務將投資12兆韓元，但遠不及台積電280億美元資本支出（約31兆韓元）。

三星近年積極挑戰台積電龍頭地位，多資喊話在2030年前投入133兆韓元，力拚成為全球半導體代工龍頭。目前半導體產業靠整併壯大規模，三星擁有千億美元卻無具體行動，新加坡學者認為，李在鎔再度入獄，將使三星無法做出迅速決策，出現危機或機會難以馬上有所動作，而李家大權旁落，負責營運的高層擁有更多權力。

(中時新聞網)