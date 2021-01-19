買保險買到上了床！桃園一名人夫與保險女業務員發生婚外情，2人三度到摩鐵激戰，正宮帶著警察守在門口當場抓包，事後卻因陷入憂鬱流產，決定向小三提告求償100萬元精神撫慰金，桃園地院審理後，判小三應賠償正宮30萬元。

據「ETtoday新聞雲」報導，正宮2018年4月與丈夫結婚，因為老公偷吃小三，抓包二人摩鐵開房間後，於2020年3月初離婚，還因情緒崩潰造成流產。她指控，小三明知丈夫有家室，卻在2019年11月4日、23日與丈夫上摩鐵發生關係，決定向小三提告求償100萬元。

正宮表示，2020年4月7日下午3時許，朋友陪她會同警方一起到摩鐵抓姦，在房門口等待多時後，果真當場抓包，扣得2人使用的衛生紙、床單以及浴巾等證物，事後陷入憂鬱流產，

小三被告後辯稱，人夫是她的客戶，因為人夫說他累，2人才會3度到摩鐵裡休息，再於房內談保險契約，後來人夫還跟她買了2份保險契約。

但桃園地方法院不採信小三的辯詞，認為人夫如果累，為何不另約其他時間討論，還三次到摩鐵休息，何況人夫早就買了2份保單，並不是上摩鐵後才簽的，認定小三破壞人妻的婚姻，還造成正宮憂鬱流產，審理後判決小三應賠償正宮30萬元，全案可上訴。

(中時新聞網)