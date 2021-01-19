育達科大與華山基金會，為關懷獨居老人，日前在學校舉辦「育見幸福日、歲末寒冬送暖」活動，由學校餐旅、時尚及社工系同學以包水餃招待20名獨居老人，讓長輩感受歲末寒冬社會溫暖。

這項關懷活動，由學校同學們奉茶給長輩做為開頭，用1杯熱養身茶，讓每位長輩先暖和身子，接下來由社工系學會同學帶領長輩跳暖身操「捏泥巴」，使老寶貝們能在寒冷的天氣裡動動筋骨，暖暖身子。

育達科大與華山基金會歲末送暖獨居長輩，安排長輩到校包水餃。（育達科大提供／謝明俊苗栗傳真）

育達科大與華山基金會歲末送暖獨居長輩，安排長輩到校包水餃。（育達科大提供／謝明俊苗栗傳真）

接著，再由餐旅系金牌廚師黃家洋老師帶領同學，教老寶貝們一起包水餃，黃老師這次準備的水餃餡料是結合當地造橋的地方食材「南瓜」一起攪拌，吃起來特別有地方特色風味，另外，師生還烹煮炒米粉及蒜頭雞湯，讓長輩們帶回家享用。

華山基金會造橋天使站長陳宣尹表示，每年來育達科大參加歲末關懷活動，是每個長輩期盼很久的日子，可以來跟同學們互動。高齡95歲的陳爺爺表示：「今天的活動讓他非常感動，除了感謝育達科大不定期提供關懷服務及物資等協助，讓他很感動，有勇敢面對困境，真的很謝謝育達。」

育達科大校長黃榮鵬表示，未來會妥善運用在社區弱勢的服務推展，不論是購置年菜或是在舉辦系列關懷活動，持續對苗栗社區弱勢人口的協助，以善盡大學的社會責任。

(中時 )