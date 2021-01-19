年終獎金陸續發放，刺激網家(8044)旗下PChome 24h購物全站銷售買氣湧現，其中，家電銷量大幅成長，且知名品牌多於年末祭出深「厚」折扣，促使採買標的以高單價家電為主、3C為輔，需求相當暢旺。

觀察年終汰舊換新採購趨勢，PChome 24h購物指出，今年消費者在商品選擇上多偏好知名品牌，帶動品牌旗艦館近一個月(去年12月16日～今年1月14日對比去年11月16日～12月15日)整體銷量成長近30％，像是Apple、小米、Dyson、Panasonic、HITACHI、Honeywell、ASUS、羅技、HP等，皆相當受市場青睞，且提升家居生活品質為消費者的重要選購考量，因此日常必備的大型家電、3C用品持續為熱門採購品項。

其中，因應冬季接連迎來寒流低溫，以及進入空汙高峰季節，促使站上電暖爐及空氣清淨機買氣竄升，電暖爐更創下近5年最佳銷售成績，於市場掀起搶購熱潮。而Apple話題新品iPhone 12系列及Homepod mini，更是許多消費者年終汰換的商品，整體市場反映熱烈。

PChome 24h購物也觀察，近年來跨界聯名商品雨後春筍，不僅能為商品激盪出新話題及熱度，更可提升生活質感和趣味，大幅增添選購意願及關注度，其中，像是米奇、小小兵、卡娜赫拉等「卡通人物造型的聯名商品」更是大放異彩，獲得消費者青睞，而跨界聯名的可愛商機更延燒至居家生活用品，成為另類的掃除採購趨勢。

看準農曆年前強勁消費熱度，PChome 24h購物至1月25日於站上推出「年終最厚一戰」檔期活動，針對3C家電、手機數位、日用生活、食品禮盒等商品祭出下殺折扣，且攜手36大銀行提供多元優惠回饋。

(時報資訊)