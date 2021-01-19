張家瑋在民視八點檔《多情城市》演活千金女，昨晚拍攝一場找小孩的重頭戲時，不慎被門角刮傷了腳背，頓時皮開肉綻、鮮血直流，敬業的她仍堅持先完成拍攝，但因為鮮血染紅了絲襪，現場導演緊急喊卡請工作人員先幫忙止血，再完成拍攝，最後由經紀人陪同前往診所擦藥。

張家瑋第一次在拍戲時「見紅」，她說第一時間完全沒感覺到痛，只覺得要先完成工作，收工時才發現鞋子早已染紅，鬆懈下來才驚覺腳已麻到無法行走，樂觀的她還說「多情城市收視要大紅了」，令旁人哭笑不得。她也感謝同劇演員黃文星、夏宇禾，鎮定與她分享照顧傷口不留疤的小秘訣。

張家瑋一收工在經紀人的陪同之下，到附近診所擦藥及打破傷風，進診間還被醫生認出，還說「原來是藝人啊」，並跟她分享民視很多藝人也很常來這看診。醫生安慰她說「還好傷口沒有太深」，只要按時吃藥跟擦藥，就不會留疤。張家瑋透露，最近劇情真的高潮迭起，只能說「編劇真的太威了！竟然讓角色變成這樣！」，她說不能透露太多，要讓觀眾自己鎖定播出。

張家瑋到診所就醫。（民視提供）

(中時 )