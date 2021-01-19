案865在摩斯漢堡桃捷A7店上班，桃園捷運公司18日下班後對A7車站大消毒。桃捷公司強調，去年已經有防疫5大防護網，並提供酒精消毒，呼籲旅客務必配合全面佩戴口罩。

桃捷公司強調，從去年起已建立防疫5大防護網：全線21車站設置紅外線熱像測溫儀確保全線完善的體溫量測機制、全線車站詢問處提供75％酒精供旅客消毒、旅客進入機捷車站場域即須全程佩戴口罩、全體員工每日量測體溫，落實健康自主管理、列車每日出車前進行清潔消毒，車廂扶手、欄杆於每趟次發車前進行清潔消毒，車站旅客常接觸設備，包括電梯、電扶梯、售票機等於（A1、A8、A12、A13、A18）每1小時進行清潔消毒，其餘車站每4小時清潔消毒。為加強防疫，今起全線車站旅客常接觸設備將加密每小時進行清潔消毒。

桃捷公司呼籲旅客務必配合全程佩帶口罩、勤洗手、保持社交安全距離等防疫措施，保護自己也保護他人，安心搭乘機場捷運。

(中時 )