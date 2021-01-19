衛生福利部桃園醫院新冠肺炎疫情擴大，台灣燈會宣布停辦，台南市長黃偉哲被問到春節大型活動是否停辦時說，新化年貨大街不會停辦，但會加強防疫措施並要求減少出入口，尚未登場的月津港燈節、鹽水蜂炮則會密切觀察中，若之後疫情持續擴大升溫，就不排除斷然停辦。

黃偉哲表示，新化年貨大街照常持續辦理，但會要求減少出入口為7個，每一個出入口都要求量額溫、戴口罩，至於正在舉辦、展期到228的龍崎空山祭也照舊，一樣都會加強防疫措施。另外，接下來將嚴格要求夜市、餐廳用餐區都須設置隔板，夜市、年貨大街都避免試吃。

由於春節期間登場的月津港燈節、鹽水蜂炮也都是人潮聚集的大型活動，北部人潮也可能南下，是否擔心疫情往南，他說，說不擔心是騙人的，但全民都要有防疫意識、強化並落實防疫措施，才是最重要的事。

他說，目前還不會宣布月津港燈節、鹽水蜂炮停辦，南市府會密切觀察疫情走向，若疫情繼續升溫擴大，不排除停辦。

(中時 )