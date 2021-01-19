中華郵政公司今年1月下旬起將陸續發放新款郵差夏季制服，新制服由實踐大學服裝設計學系團隊設計，打造具透氣、吸濕、排汗、快乾、免燙、防臭、抗UV、耐磨等特色，舒適、功能及實用兼具，無論在布料選用或款式設計皆突破過往，呈現百年郵政求新求變與時俱進的強烈企圖心。

中華郵政郵務處長陳敬群表示，新款夏季服裝2019年開始規劃，今年推出，傳統制服以深綠或墨綠色外套、排釦式為主，採特多龍加棉的TC混紡布，對外勤造成工作不適，改版要給同仁最好的配備服裝。

中華郵政公司郵務士的新制服曝光。（潘千詩攝）

中華郵政公司郵務處長陳敬群接受媒體聯訪。（潘千詩攝）

首先，在布料選擇上，考量郵差工作特性必須在外與酷熱嚴暑搏鬥，抗高溫為設計重點，選擇台灣廠商生產的高機能性布料，減少外出值勤悶熱感，增加穿用舒適度。

在制服顏色選擇上，以郵局經典綠色為主視覺，適度降低其飽和度，並擇定銀白色為POLO衫上衣顏色，與湖水綠互為搭配，整體視覺效果整潔、明亮又淡雅。

功能性方面，POLO衫使用大量網布等異材質縫製，在背部、腋下及脇邊，提供散熱效果，強化舒適與透氣性，兩側袖子均可置放原子筆，且內側縫有捲袖袋可將長袖折成六分袖。長褲除比照一般工作褲設計增加口袋外，在膝蓋處參考登山專用褲，以拼接及立體活摺設計，發揮彈性機能布延展特性，便利郵差值勤作業。此外，夏季新制服增配值勤背心，可供郵差依天候選擇搭配穿著，並提供便利攜帶工作所需裝備之設計。

陳敬群表示，制服陸續完工，分北中南三區採購，陸續發放，配合天候在3、4月間全面換裝；原本一套夏季制服預算為1200元，採最低標，低價搶購，品質相對不好，這次改用最有利標，一套1600元，共約1萬300人，每人2套，總經費約3300萬元。

網友對新制服有褒有貶，陳敬群說，新制服委請大學教授設計及布料規劃，內部經過外勤人員服裝設計委員會討論，確認制服樣式，接著經過同仁票選，經過三樣選擇得到的結果，尊重內部同仁的意見。

(中時 )