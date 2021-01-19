高雄市前市長韓國瑜遭罷免後，沉寂多時，但動向仍引發各界關注。不過，輿情統計網站「聲量看政治」指出，從元旦到18日為止，與國民黨相關的新聞當中，黨主席江啟臣居黨內政治人物聲量首位，而動向頗受各界關注的韓國瑜，在黨內聲量排名中指位列第四。
「聲量看政治」分析元旦到18日為止的新聞聲量，發現在中國國民黨相關新聞中，黨主席江啟臣暫居藍營政治人物聲量首位，其次是前主席兼總統馬英九，再其次前馬政府總統副祕羅智強，第四名才是前高雄市長韓國瑜。
「聲量看政治」指出，國民黨近期的新聞，包括反美豬、反美國聯合國大使克拉夫特訪台、全力動員王浩宇罷免，以及國民黨黨主席選舉等因此身為黨主席，江啟臣的聲量必然高居第一；而同樣出力不少的馬英九，則高居第二；而可能藉相關議題搶奪曝光與聲量，進而爭取選舉機會的羅智強則排到第三。
「聲量看政治」還發現，什麼都沒做，可是各界仍矚目其動向的韓國瑜，則未見其人，仍聞其聲，因此佔據第四。至於外界看好有望參選2024總統寶座的侯友宜、外界看好有意爭取2022台北市長寶座的蔣萬安，以及想再次爭取黨主席位置的朱立倫，都紛紛採取相對低調，但持續慢火曝光。
(中時新聞網)
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