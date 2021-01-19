潮州、東港小黃公車啟動，10元銅板價滿足民眾外出需求。（林和生攝）

屏東縣政府以計程車代替公車模式推出「小黃公車」，服務屏東市路幅狹小、公車未達社區，去年服務人次相較前一年大幅成長4倍；19日更宣布，未來將前進潮州、東港2地區，引進10輛純電動6人座小黃公車，運轉潮州4條、東港3條路線，提供民眾更便捷交通運輸。

根據統計，屏東市小黃公車共計5條路線，運量於2019年共服務1854人次，2020年提升至7762人次，總服務人次已經破萬；屏縣府交通旅遊處也嘗試複製屏東市模式，將在人口密集的潮州及東港地區開辦。

初期先邀集當地公所、村里長及社區發展協會等單位，實地勘查規畫路線後，於20日正式運轉，屏東縣長潘孟安強調，未來會視實際運轉情形，不斷滾動式檢討調整，務求讓民眾搭乘更便利。

目前3個地區、共計16台小黃公車，將運轉12條路線，且搭乘1次僅需銅板價10元，持社福卡免費。

屏縣府交旅處長黃國維指出，今年新闢出潮州分別是707新開寮線、708萬金線、709香社線、710同安線；東港則有711七塊線、712鎮海線、715大潭線等3條路線，目的是要串接大眾交通工具無法到達的最後一哩路，且以核心城市為概念，共涵蓋鄰近9鄉鎮。

東港鎮長徐志雄直言，這幾條路線確實地處鬧區邊緣，小黃公車啟用後，就能一次滿足民眾訪友、就醫與購物的需求。

(中時 )