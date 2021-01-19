2021渣打馬拉松1月24日將展開，由於近期桃園醫院爆發院內群聚感染，是否能繼續辦引發關注。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，主辦單位有做過賽事規劃，但據了解，他們還會內部討論看看辦不辦。

陳宗彥表示，主辦單位沒有正式詢問指揮中心，但是有做過賽事的規劃，包括起點如何維持社交距離，出發後跑者之間有一段距離才會脫口罩，到終點就不再做任何活動，讓跑者儘速離去等。

近期本土疫情擴大，是否要辦渣打馬拉松？陳宗彥表示，我所了解的是，他們會再做內部討論。指揮中心提醒集會活動主辦單位，應依「COVID-19(武漢肺炎)因應指引：公眾集會」，評估該活動舉辦的必要性及相關風險程度。若決定舉辦，應訂定完整防疫應變計畫，落實防疫相關準備及措施。若無法在活動前嚴格執行完整風險評估，並規劃完善的防疫配套措施，指揮中心強烈建議取消或延後舉辦。

(中時 )