巴西當地「聖保羅州報」（Estado de S. Paulo）引述政府與產業消息人士披露，巴西政府將不再禁止中國電信設備商華為參與今年6月的巴西5G網絡競標。

聖保羅州報指出，鐵桿盟友美國總統川普下台在即，加上禁止華為恐導致數十億美元的財務損失，迫使巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）改變反對華為參與國內5G競標的立場。

波索納洛原本立場與川普相同，也以會將機密資料傳給中國共產黨政府為由封殺華為。

隨著中國正成為巴西最大貿易夥伴，且華為享有明顯價格競爭優勢，波索納洛封殺華為的態度，面臨巴西國內產業界甚至自家政府內部的反彈，連副總統莫勞（Hamilton Mourao）都不贊同。

聖保羅州報引述莫勞指出，所有能對尊重巴西國家主權與資料保護做出必要保證的企業，都可以參與巴西的5G網絡建設。

「亞洲時報」（Asia Times）引述中國分析家認為，若巴西此舉為真將具指標意義，因為巴西將成為川普敗選以來，第一個開始在華為議題上與美國唱反調的國家。

在北京的電信業專家付亮表示，川普將卸任與美國未能兌現提供巴西最迫切需要的新型冠狀病毒疫苗，巴西不再堅持採取與美國一致的立場是很自然的事。

付亮甚至預期會有更多國家仿效巴西，說不定還能鼓舞愛立信（Ericsson）執行長鮑毅康（Borje Ekholm ）尋求推翻瑞典政府先前封殺華為的決定。

鮑毅康先前告訴瑞典當地媒體：「中國占我們營收的8成，對我們而言，能存在於中國市場一直是個策略性的重要議題。」

(中央社)