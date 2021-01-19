美國伊利諾州檢方說，加州男子辛赫從洛杉磯抵達芝加哥歐海爾國際機場後，在機場生活3個月才被發現。辛赫告訴檢方，因害怕疫情不敢回家。這也引起人們質疑機場安全問題。

當局表示，36歲的辛赫（Aditya Singh）2020年10 月19日從洛杉磯抵達芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport），並一直住在機場直到今年1 月16日才被發現。辛赫涉嫌在去年10月26日搶走一名業務經理證件，大部分時間都留在機場管制區內，在那裡他靠乘客食物為生，3個月來一直沒有被發現。

兩名聯合航空員工於16日遇見辛赫並要求查看他的證件時，發現這名擅自入住機場者。他們發現辛赫和所持證件上的人不同，立即報警。

根據伊利諾伊州助理州檢察官海格提（Kathleen Hagerty）表示，辛赫告訴當局，他留在機場是「因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19），他不敢回家」。

芝加哥論壇報（Chicago Tribune）報導，這起案子讓17日審案的庫克郡（Cook County）法官歐提茲（Susan Ortiz）大吃一驚。

歐提茲說：「如果我理解正確的話，你是告訴我，從2020年10月19日到2021年1月16日，一名未經授權、非僱員的人涉嫌住在歐海爾國際機場航站的管制區域內，卻未被發現？」

辛赫的公設辯護人告訴芝加哥論壇報，辛赫住在洛杉磯郊區，沒有犯罪背景，也沒有暴力傾向。她說，辛赫擁有餐飲管理碩士學位，目前失業。

歐提茲將辛赫的保釋金定在1萬美元，條件是他不得再去機場。紀錄顯示，辛赫於18日早上仍遭關押。

(中央社)