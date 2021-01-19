錢包是每個人最重要的日用品，該選擇什麼顏色，對財運來說也是重要的關鍵之一。星座命理專家艾菲爾老師昨（18）日就整理了12生肖牛年最聚財的顏色，趕快趁著農曆年前為自己換一個更有財氣的錢包，讓今年正財滾滾來。

而除了簡單用生肖來判斷，也可以查好自己的八字喜忌，像是命理忌火，就不能用紅色錢包；命理忌金，則不能用白色或金色丶黃色的錢包。但無論是什麽色系的包包丶錢包，都建議你以深色的錢包為主呦。

▍生肖虎丶兔五行為木：錢包可用綠色系

綠色讓人感覺自然清新，也常跟大自然做聯想，給人和平滿足的感覺。可以襯托出你清新脫俗的氣質，就像嫩芽上的露珠一樣，讓人深深著迷。綠色也給人感覺可信賴，能幫助你的工作財運提升，招來貴人幫襯。

忌用：白色（白色屬金，金克木）

▍生肖蛇丶馬五行為火：錢包可用紅色系

紅色讓人眼前一亮，耳目一新，特別能襯出你的熱情奔放，無形中提升你的個人魅力，心理學家認為異性較容易被紅色吸引，所以如果你使用紅色系錢包，能為你帶來異性財源，又俗稱“桃花財”。

忌用：藍色（藍色屬水，水克火）

▍生肖牛丶龍丶羊丶狗五行為土：錢包可用黃色系

黃色給人的映像就是正向、陽光、積極，也是代表開心和笑聲的顏色，想要招財的你不妨把自己的錢包換成閃亮的黃色，搭配上你開朗的個性，一定會成為焦點，吸引財神爺的目光。

忌用：綠色（綠色屬木，木剋土）

▍生肖猴丶雞五行為金：錢包可用金色系

金色是大自然中至高無上的顏色，是屬於太陽的顏色，代表著光芒、魅力四射，有有高貴、奢侈之意。金就是錢，天天將金塊拿在手上，錢滾錢，財運當然向你聚集過來。

忌用：紅色（紅色屬火，火克金）

▍生肖鼠丶豬五行為水：錢包可用藍色系

藍色給人一種保守、沉靜、穩重的感覺，深藍色能為心靈帶來鎮定，人們往往將藍色與智慧、信任、寧靜聯想在一起。當你拿出錢包想花錢的時候，會讓你靜下心再三思考，認真判斷這到底是想要還是需要。

忌用：黃色（黃色屬土，土克水）

★皮夾養招財物的秘法

想要幫自己守財丶招財，可以在皮夾內養一對小金蟾，傳説金蟾住在月宮中，喜歡咬錢丶肚大能容天下財寶，是重要招財神獸，也能招人緣財和桃花財。金蟾可視其大小養在財位丶聚寶盆或錢包中。每月滿月之時浄化，更添能量和靈驗之效。

(中時新聞網)