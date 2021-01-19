高雄市立美術館23日重開館，重磅推出國際特展《黑盒－幻魅於形：湯尼．奧斯勒》，藝術家此次特地為高美館打造亞洲限定版兒童臉譜作品「留臉忘返」19日搶先開箱，雀屏中選的台南徐筱樂小妹妹特地到場，替自己的大頭像作品揭幕。

奥斯勒是美國錄像藝術先鋒，也是新媒體藝術史上第一位將2D影像轉換為3D錄像雕塑的藝術家，他視臉部識別科技為一種「當代肖像畫」，透過《黑盒》特展，奧斯勒透過光影科技投影、聲音與詩文的交錯，帶領觀眾探索心靈、科技的虛實交錯，希望人臉辨識科技協助人類認識自己的行為。

奥斯勒去年便特地公開募集台灣6至10歲的幼童臉譜照片，最後選定50位孩童作為五官資料庫，再從其中選出徐小妹妹作為展覽人像框架，為高美館打造「留臉忘返」亞洲版限定作品。

高美館長李玉玲表示，《黑盒》特展推出正逢疫情肆虐，讓人感概、原來看得到彼此的五官是很幸福的事情，也帶領大眾進一步思考藝術在疫情之際所存在的意義。

奧斯勒日前已提早飛抵台灣，完成法定居家隔離及檢疫，23日特展開幕下午2時本人將親自現身，主持《超譯黑盒》跨域系列講座，將以「莫測高深」為題解析創作脈絡，帶領聽眾探索隱藏於黑盒中的神秘符碼。

《黑盒》特展採售票制，配合高美館重開館，3項大型作品22日晚間6點將在雕塑大廳展示，免費參觀。

(中時 )