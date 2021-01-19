台南市農產運銷公司推出「椪東西」傳統古早味椪餅禮盒（左），春節版英雄麵禮盒（右），創新組合搶伴手禮市場。（劉秀芬攝）

農產運銷公司請到2020環球太太我國代表的沈佳慧代言宣傳「椪東西」傳統古早味椪餅禮盒。（劉秀芬攝）

春節版英雄麵內有鹽水農會肉燥、度小月帆船牌肉燥，各有滋味。（劉秀芬攝）

除了椪餅、英雄麵，當季的水果禮盒也都有特惠。（劉秀芬攝）

搶年節伴手禮市場，台南市農產運銷公司結合在地人文歷史與農產特色，推出「椪東西」傳統古早味椪餅等9款年節伴手禮，首度推出的椪餅禮盒，結合府城特色椪餅，台南在地生產的麻油、麵線、龍眼乾，創新組合希望帶動農產銷售，也讓外地消費者認識台南傳統美食。

台南市農產運銷公司總經理李芳林表示，台南椪餅起源是鄭成功時期傳入，早期用於祭祀、吵架和好、坐月子時補充營養，因加入黑糖、麻油，有「吃3個麻油蛋椪餅，等於補1隻麻油雞」說法。「椪東西」禮盒不僅有討喜的窗花圖案，還有大中小3種禮盒版本，並提供冷、熱等多種創意料理參考。

李芳林說，去年疫情期間台南市首度推出英雄麵組合，以暢銷的鹽水意麵、蔡英文總統加持的善化芝麻麵為主力，搭配推廣左鎮芒果麵、官田菱角麵、大內區酪梨籽麵等，賣出7000萬元佳績，以台南隊的團體力量順勢推廣了原本知名度較低的在地特色麵。

新產品組合吸引消費者購買，下半年文旦產季，農產運銷公司再推出麻豆區農會文旦加果醬、面膜禮盒，光是文旦果醬去年就賣了上萬罐，這也讓農產運銷公司再度發想，找來非常具台南文化歷史各色的椪餅，組合成伴手禮禮盒，以新鮮感來搶市場。

除了椪餅禮盒，農產運銷公司也推出春節版英雄麵，棗子、梨子、哈密瓜、柑橘等水果禮盒，更請到2005世界旅遊小姐年度皇后、2020環球太太我國代表的沈佳慧擔任代言，以其推廣觀光的經驗，於活動時為台南農特產宣傳。

(中時 )