時隔一年，台北國際書展又一次受到疫情威脅。2020年原定在2月初舉辦的台北國際書展，因為肺炎疫情衝擊，在書展開始前5天決定延期，後又決定停辦。如今台灣疫情升溫，醫院群聚疫情發展迅速，行政院已於19日下午宣布停辦台灣燈會，疫情是否會再次衝擊1月26日到1月31日即將舉行的2021台北國際書展？台北書展基金會董事長林訓民表示，目前和文化部的討論共識仍是繼續舉行。

林訓民表示，由於醫院疫情發展，書展基金會近日與文化部密切聯繫，19日中午才剛跟文化部討論過，「文化部是認為，因為台北國際書展不像台灣燈會，會有這麼多人近距離擠在一起看，也有做流量控管，加上有防疫措施，因此這次還是決定照辦。」他坦言，距離今年書展只剩7天，24日廠商和出版社就即將進場佈置，「這個時間點若叫停，比較可惜，也很困難。」

台北書展基金會執行長王秀銀表示，書展已經依照中央疫情指揮中心大型集會活動的防疫指引，做好防疫的規劃及風險評估。她也呼籲，來逛書展的民眾應共同遵守書展防疫新生活措施，落實防疫，安心、安全地逛書展。

王秀銀表示，書展將使用台北市政府實名制My Code隨行碼系統，實施「實聯制」，入場前須事先登記，進場時出示、掃描My Code或身分證，也要量額溫、消毒手部、全程戴口罩。場內除飲水外全面禁止飲食，也會加強公共區域的消毒。今年書展場地世貿一館，展場容留人數為2萬人，若疫情加劇，也會配合指揮中心規定限制容留人數，實施進場管制。

去年疫情在農曆春節期間爆發，衝擊年後的台北國際動漫節、台北國際書展的大型活動。雖然2020台北國際動漫節如期舉辦，但去年原訂2月4日到2月9日舉辦的2020台北國際書展，由於是密閉空間，現場又舉辦許多國內外作家、讀者密集接觸的講座活動，風險較大，引發議論，出版業基層員工也紛紛反彈。

文化部和台北書展基金會討論後，考量台北國際書展歷年來有近60萬人次參觀，去年1月30日宣布將書展延至5月舉行，但3月初發生來台演出的澳洲音樂家確診事件，中央流行疫情指揮中心因此在去年3月5日發布公眾集會指引，經過評估，終於決定停辦書展。

(中時 )