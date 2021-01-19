南科產值可望在兩年突破「兆元」大關，經濟動能強勁，上曜(1316)預期台南房地產剛性需求不斷地加溫，市區直通南科的北外環快速道路即將通車，鎖定安南區九份子進行推案，另外，樓高29層「湖美帝璟」、五期19樓「梅菲爾」均已封頂，上述兩個建案預計在今年第4季可以開始完工入帳。

上曜建設開發董事長張祐銘表示，目前公司九份子高容積精華地約5500坪，將分成南北基地兩期推案，北基地將規劃2棟高達35層的景觀大樓，產品坪數規劃為20-53坪左右，總共457戶，每坪開價會介於25~36萬元，預計農曆年後展開預售，南基地則設計4棟樓高35層景觀大樓，以精緻2~4房為主，目前尚在規劃設計中。

上曜建設近年來推案屢創區段新高，包括「湖美帝堡」、「湖美帝璟」、「帝凡內」、「梅菲爾」等，建案透過採用大量石材打造歐式建築風格，而針對市場矚目的，上曜建設在九份子濕地公園景觀第一排基地，將規劃推出超高層景觀大樓案。市場人士預期，上曜建設九份子北基地推案金額約50億，南基地總銷金額將近200億，上述兩建案都是面對生態湖第一排，退縮湖畔20米興建，雙語學校正對面，將以九份子最高檔的輕豪宅為目標，透過豪華公設規劃，塑造出「我家就是在公園裡」的感覺。

科技產業大舉投資南科，市場都看好台南房地產未來的發展，上曜公司表示，目前手上餘屋銷售速度比去年同期快了將近三倍，預估今年底有機會可將帳上餘屋全部銷售入帳。

在土地庫存方面，上曜目前集團土地庫存約8,700坪，可興建坪數約115,000坪，人推估，若以台南房價每坪25萬估計，推案約可達287.5億，未來五年業績無虞。

(時報資訊)