社團法人台灣建築美學文化經濟協會日前舉行交接典禮，原任第三屆理事長張麗莉將印信交給新任第四屆理事長劉培森建築師。劉培森建築師指出，會持續以團隊的力量，堅持美學教育成為台灣人的核心價值，並透過與國際接軌提升台灣建築品質。

劉培森說，期許台灣可以邀請多位普立茲克獎得獎主來台辦理國際建築論壇，與懷抱建築美學經濟、悉心打造台灣建築的營造建設業者及建築師等，攜手關懷城市美學、提升建築專業、推動優質教育並關心環境變遷課題。

張麗莉理事長以感性的口吻期許新團隊「以創新思維，再接再厲將建築美學的教育持續推動，走向更寬闊、更長遠的格局，使台灣建築美學永續發展」。尤其是由名譽理事長黃南淵前署長暨多位學者專家耗時七年完成的「台灣建築美學10大指標」意涵所衍生的品建築系列活動，獲得社會各界諸多正面的迴響，必須持續推動。

台灣建築美學文化經濟協會成立於民國98年7月，是台灣第一個以《建築美學文化經濟》為宗旨與任務的組織，成員來自全國建築、藝術、教育與設計等人士。邁入第四屆的建築美學文化經濟協會，將由劉培森擔任理事長、陳國輝及黃(炯)輝擔任副理事長，以及黃齡儀擔任秘書長。

未來建築美學將努力整合建築產業全方位的價值與資源，堅定建築教育成為國人重視的文化平台，持續與國際接軌為台灣發聲，提升建築美學研習活動的質量、落實美學經濟與城市競爭優勢。

(時報資訊)